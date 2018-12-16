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    Хендерсон: «Ливерпуль» готов брать трофеи»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что его команда готова выигрывать титулы. Красные по потерянным очкам сейчас лидируют в АПЛ.

    «Мне приходится жить с тем, что мы упустили первое место в турнире в сезоне-2013/14. Сейчас же все идет по другому сценарию. Чувствуется наша готовность к титулам. Потенциал есть. Надеюсь, в этом сезоне возьмем АПЛ. У нас есть талантливые футболисты», – сказал Хендерсон The Guardian.

    «Ливерпуль» последний раз побеждал в чемпионате Англии в сезоне-1989/90.

    Источник: The Guardian

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    16.12.2018 09:59
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