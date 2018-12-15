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    • Жиру: «Я хотел бы победы в АПЛ даже больше, чем победы в Лиге чемпионов»

    Жиру: «Я хотел бы победы в АПЛ даже больше, чем победы в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о своих целях в клубе.

    «Победа в АПЛ – моя последняя мечта как футболиста. Может, я хотел бы этого даже больше, чем победы в Лиге чемпионов, потому что понимаю, как сложно выиграть лигу.

    У меня есть одноклубники, которые уже выигрывали АПЛ, так что я немного завидую им. Я хочу, чтобы это произошло», – сказал Жиру.

    «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ с 34 очками и на 10 очков отстает от лидера турнира «Манчестер Сити».

    Источник: The Guardian

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    15.12.2018 21:34
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