Жиру: «Я хотел бы победы в АПЛ даже больше, чем победы в Лиге чемпионов»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о своих целях в клубе.

«Победа в АПЛ – моя последняя мечта как футболиста. Может, я хотел бы этого даже больше, чем победы в Лиге чемпионов, потому что понимаю, как сложно выиграть лигу.

У меня есть одноклубники, которые уже выигрывали АПЛ, так что я немного завидую им. Я хочу, чтобы это произошло», – сказал Жиру.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ с 34 очками и на 10 очков отстает от лидера турнира «Манчестер Сити».