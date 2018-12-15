Рэшфорд: «Мы не андердоги. «Юнайтед» едет на «Энфилд» за победой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал интервью перед матчем с «Ливерпулем» в Премьер-лиге.

«Мы не едем туда в статусе андердогов – мы едем за победой, как и в случае с любым другим матчем.

У соперника хорошая команда, против них трудно играть из-за их скорости, но мы должны подстроиться и оказаться лучше. Лучший вариант – играть в свой футбол и оценить, каким именно образом мы сможем доставить сопернику неприятности», – сказал 21-летний игрок сборной Англии.

В текущем сезоне Рэшфорд забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 19-ти встречах всех турниров на клубном уровне.

Встреча на «Энфилде» состоится завтра, 16-го декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.