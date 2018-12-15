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    • Рэшфорд: «Мы не андердоги. «Юнайтед» едет на «Энфилд» за победой»

    Рэшфорд: «Мы не андердоги. «Юнайтед» едет на «Энфилд» за победой»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал интервью перед матчем с «Ливерпулем» в Премьер-лиге.

    «Мы не едем туда в статусе андердогов – мы едем за победой, как и в случае с любым другим матчем.

    У соперника хорошая команда, против них трудно играть из-за их скорости, но мы должны подстроиться и оказаться лучше. Лучший вариант – играть в свой футбол и оценить, каким именно образом мы сможем доставить сопернику неприятности», – сказал 21-летний игрок сборной Англии.

    В текущем сезоне Рэшфорд забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 19-ти встречах всех турниров на клубном уровне.

    Встреча на «Энфилде» состоится завтра, 16-го декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Goal

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    15.12.2018 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4312

      mutabor0992 16 декабря 2018, 03:36

      Слова,слова...Букмеккеры думают подругому.

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 15 декабря 2018, 21:19

      Все что может в данном случае предложить маур с текущим Мю - это стоять автобусом, умолять всех Богов, чтобы Ливерпуль не забил первым, ибо придется раскрываться, и надеяться на дальние забросы и контратаки

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 декабря 2018, 18:51

      Удачи.

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