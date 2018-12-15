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    • Избитый Глушаковым и Фернандо болельщик подаст «Спартаку» встречный иск

    Избитый Глушаковым и Фернандо болельщик подаст «Спартаку» встречный иск

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов подаст встречный иск клубу за побои, нанесенные полузащитниками Денисом Глушаковым и Фернандо в матче 5-го тура Лиги Европы против «Рапида» (1:2).

    «Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу 20 тысяч евро из-за моего появления на поле во время матча с «Рапидом».

    Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев (по ст. 116 УК РФ) футболистами Глушаковым и Фернандо. Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу

    После инцидента на поле были сняты побои, что отражено в медицинской справке», – сказал Голунов.

    Сообщалось, что руководство красно-белых обяжет Голунова к выплате штрафа в размере 20-ти тысяч рублей.

    Источник: ТАСС

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    15.12.2018 18:41
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 17 декабря 2018, 20:57

      какое же чмо этот болела..... тебя за х-й чтоль на поле вытягивали??? накосячил-расхлебывай, а побои ты не снял... так что обломись

      таких дебилов к пингвинам в антарктиду ссылать надо или на ядерный полигон на Новой земле, может там мозги на место встанут

      0
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 17 декабря 2018, 15:31

      Какая команда - такие и болельщики

      1
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 17 декабря 2018, 06:43

      Выскочил на поле - сиди пять лет без футбола, только и всего. Из-за таких дебилов штрафуют наши команды. Надо, чтобы нарушители эти штрафы в Европе и платили, а не клуб. Вмиг желающие выведутся.

      2
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 16 декабря 2018, 20:45

      Глушак и фернанда избили болельщика? В сизо их))

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 декабря 2018, 14:58

      Нарушил границу-получи !

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav 16 декабря 2018, 12:53

      А "побои и увечья" официально зафиксированы в травмопункте? Если били действительно, то они еще мало тебе накостыляли, *удак!!!!

      3
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 16 декабря 2018, 03:06

      Интересно, а адвокат ему не объяснил, что за ложный донос тоже можно срок получить?

      5
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 15 декабря 2018, 23:12

      Если есть справка о побоях и зафиксирован в полиции,сей факт,а также,если адвокат не дурачок,то запросто могут "раскрутиться". А,вы,дорогие защитники клуба,что так переживаете,за деньги? Я,симпатизирую клубу. Не скажу,что фанат до мозга костей,но... только,после того,что команда и клуб исполнили осенью,был бы не прочь,чтоб их наказали рублем(евриком,долларом). Малость "прифуел" клуб. Хотя,по "чесноку": отчпокать надо и горе-фаната,и стюардов,и футболистов...

      3
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      Рейтинг: +182

      Parker 15 декабря 2018, 22:33

      Ещё несколько недель назад, когда эта гончая фратрии сделала содеянное, было ясно , что это провокация)

      Я был на этой игре, да и по тв все видно!
      Х.е.р.о.в. тебе лысых, а не мировую! Да и вообще, раз этот человек считает возможным выбирать капитана Спартака, надо бы тоже все его прошлое выложить в сеть...может тогда поймет

      9
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      Рейтинг: +311

      Olga85 15 декабря 2018, 21:30

      Редкостный дебил! Интересно, а как он собирается подавать иск к клубу по статье "Побои"? Это уголовная статья, а к уголовной ответственности может быть привлечено только физическое лицо. К тому же, данная статья предусматривает обязательное условие - хулиганские побуждения. Очень хочется посмотреть на то, как он объяснит хулиганские побуждения со стороны футболистов =)))) Если нет уголовной составляющей, то это статья КоАП РФ, но по ней может быть также привлечено только физическое лицо. И как он разграничит синяки, предположительно полученные от футболистов от синяков, предположительно полученных от стюардов? Или футболисты на своих автографы оставили? Больше смахивает на утку, поскольку если это не утка, то его адвокат тоже дебил.

      9
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      Рейтинг: +3545

      serhio80 > Olga85 16 декабря 2018, 11:52

      Адвокат не дебил, он за каждое действие с дебила денег получает) чем больше дебильных действий, тем больше денег у адвоката)

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