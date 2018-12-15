Избитый Глушаковым и Фернандо болельщик подаст «Спартаку» встречный иск

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов подаст встречный иск клубу за побои, нанесенные полузащитниками Денисом Глушаковым и Фернандо в матче 5-го тура Лиги Европы против «Рапида» (1:2).

«Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу 20 тысяч евро из-за моего появления на поле во время матча с «Рапидом».

Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев (по ст. 116 УК РФ) футболистами Глушаковым и Фернандо. Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу

После инцидента на поле были сняты побои, что отражено в медицинской справке», – сказал Голунов.

Сообщалось, что руководство красно-белых обяжет Голунова к выплате штрафа в размере 20-ти тысяч рублей.