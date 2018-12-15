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    • Орещук: «Очень часто игрок слушается агента и ломает себе карьеру. Пример – Бакаев»

    Орещук: «Очень часто игрок слушается агента и ломает себе карьеру. Пример – Бакаев»

    Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об агентах молодых футболистов.

    – Агент — второй отец для футболиста?

    – Агент полностью внедрен в семью, если идет речь о молодом футболисте. Очень много случаев, когда футболист слушается папу и ломает себе карьеру. Пример — Зелимхан Бакаев.

    Я занимался им два с половиной года. В один прекрасный момент, когда он уже попал в сборную, когда я сделал ему личный контракт с adidas, у него заканчивался с нами договор.

    Он сказал: «Спасибо, ребята, я пошел дальше. Я уже серьезный футболист, мне другие агенты предлагают лучшие условия».

    Я не хочу, чтобы мои клиенты совершали те же глупости, которые совершал я в своей карьере.

    – Агенты — вредители?

    – Федерация должна видеть, как зарабатывают агенты. И должна с этого получать деньги.

    Как в Англии: все сделки проходят через федерацию. Насколько помню, 1,5 или 2 процента от сделки остаются у них. Когда я это предложил Николаю Толстых, он посмеялся: «У нас это не сработает». Почему не сработает, не знаю.

    22-летний воспитанник «Спартака» Бакаев в августе подписал арендный контракт с тульским «Арсеналом» сроком на сезон.

    Источник: Sport24

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    15.12.2018 17:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 20:26

      Такие заключения агента вызывают улыбку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 декабря 2018, 18:52

      Очень часто броский заголовок не соответствует содержанию статьи и самой действительности по жизни. Пример --"Бомбардир".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun 15 декабря 2018, 18:34

      Заголовок статьи явно не соответствует её содержанию. В каком месте Бакаев сломал себе карьеру? Как раз наоборот. В Арсенале он только начал показывать себя как зрелый футболист и дальше, надеюсь, у него все будет только по возрастающей.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 декабря 2018, 18:25

      Почему у нас как в агнлии не получится, да все просто, мало кто знает вообще скока получает агент, у нас и трансферы на половину серые ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 15 декабря 2018, 18:17

      Зелимхан сломал себе карьеру? Да она у него так то только начинается. Просто кому то явно обидно, что кормушка другому досталась.

      8
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