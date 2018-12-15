Орещук: «Очень часто игрок слушается агента и ломает себе карьеру. Пример – Бакаев»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об агентах молодых футболистов.

– Агент — второй отец для футболиста?

– Агент полностью внедрен в семью, если идет речь о молодом футболисте. Очень много случаев, когда футболист слушается папу и ломает себе карьеру. Пример — Зелимхан Бакаев.

Я занимался им два с половиной года. В один прекрасный момент, когда он уже попал в сборную, когда я сделал ему личный контракт с adidas, у него заканчивался с нами договор.

Он сказал: «Спасибо, ребята, я пошел дальше. Я уже серьезный футболист, мне другие агенты предлагают лучшие условия».

Я не хочу, чтобы мои клиенты совершали те же глупости, которые совершал я в своей карьере.

– Агенты — вредители?

– Федерация должна видеть, как зарабатывают агенты. И должна с этого получать деньги.

Как в Англии: все сделки проходят через федерацию. Насколько помню, 1,5 или 2 процента от сделки остаются у них. Когда я это предложил Николаю Толстых, он посмеялся: «У нас это не сработает». Почему не сработает, не знаю.

22-летний воспитанник «Спартака» Бакаев в августе подписал арендный контракт с тульским «Арсеналом» сроком на сезон.