Моуринью: «Работа стала сложнее. Поэтому она мне нравится больше, чем когда-либо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел промежуточный итог сезона.

«Мне нравится работа тренера больше, чем когда-либо, потому что она стала сложнее.

Наше выступление на старте сезона совпало с ожиданиями. Еще летом я понял, что сезон получится сложным. Наше второе место в прошлом розыгрыше можно и вовсе считать фантастикой.

Люди полагали, что в новом сезоне мы будем играть еще лучше, то есть выйдем на первое место. Но команды, которых мы обошли, сейчас конкретно усилились», – сказал португалец.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В воскресенье, 16-го декабря, манкунианцы сыграют на выезде с «Ливерпулем».