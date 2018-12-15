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    • Моуринью: «Работа стала сложнее. Поэтому она мне нравится больше, чем когда-либо»

    Моуринью: «Работа стала сложнее. Поэтому она мне нравится больше, чем когда-либо»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел промежуточный итог сезона.

    «Мне нравится работа тренера больше, чем когда-либо, потому что она стала сложнее.

    Наше выступление на старте сезона совпало с ожиданиями. Еще летом я понял, что сезон получится сложным. Наше второе место в прошлом розыгрыше можно и вовсе считать фантастикой.

    Люди полагали, что в новом сезоне мы будем играть еще лучше, то есть выйдем на первое место. Но команды, которых мы обошли, сейчас конкретно усилились», – сказал португалец.

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В воскресенье, 16-го декабря, манкунианцы сыграют на выезде с «Ливерпулем».

    Источник: Sky Sports

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    15.12.2018 16:39
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