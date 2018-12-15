Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Синхронистка Шишкина: «Домашний арест для Кокорина и Мамаева? Какого черта? Они людей стулом хреначат»

    Синхронистка Шишкина: «Домашний арест для Кокорина и Мамаева? Какого черта? Они людей стулом хреначат»

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала ситуацию с пребыванием Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО.

    «Сейчас скажу одну вещь и предвижу кучу негативных комментариев. Я написала комментарий под постом одного вашего коллеги, который выложил мнение про Кокорина и Мамаев, что поделом им.

    Догадываетесь, что я прочитала в ответ? Что всяких чиновников выпускают, а бедных ребят ни за что держат в СИЗО. Я возмутилась: как это ни за что? Они ведь первые напали, это есть на видео. Люди сидели, завтракали, а они берут стул и хреначат им человека. Это что?!

    Мне говорят, что их нужно было поместить под домашний арест. Извините, а какого черта их нужно было помещать под домашний арест, если они реально напали на людей?

    Знаю, что сейчас люди требуют для них оправдания, чтобы их реабилитировали. Но я считаю, что наказание какое-то должно быть. И мы не знаем всех фактов дела, не знаем показаний свидетелей и так далее.

    Чтобы дать точный ответ на ваш вопрос, нужно быть судьей, обвинителем или следователем. А просто сидеть на кровати и просить их выпустить – это, мягко говоря, странно. Давайте доверимся судье – она нормальный человек и все видит, включая видео с камер наблюдения.

    Еще один момент: Мамаев, насколько знаю, уже заплатил потерпевшему какие-то деньги. Какой вывод из этого следует? Что он сам считает себя виновным. Если бы я считала себя правой, то никогда бы не платила никому деньги. Я – невиновна. Так зачем должна кому-то платить и затыкать чей-то рот деньгами?» – сказала Шишкина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2018 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 16 декабря 2018, 00:13

      ( Мы не знаем всех фактов дела, не знаем показаний свидетелей и так далее - Но я считаю, что наказание какое-то должно быть.)- Какого рожна тогда ты слюной брызгаешь ,что их нужно наказать , сама себе противоречишь .Потому что я Синхронистка да?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6467

      Ганнибал Лектор 15 декабря 2018, 23:46

      Толерантная синхрониська. С их помощью власть решает свои задачи. НДС вырос на 2% - отсюда лютая инфляция с нового года. Штрафы выросли в разы, коммуналка тоже. Зато футболисты сидят за нападение на "полезных" чиновников. Это что, взятка обществу? Или болт, положенный на его мнение?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 декабря 2018, 23:26

      всё по делу, молодцом синхронистка шишкина

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 декабря 2018, 22:39

      Синхронистка-есть синхронистка,все делает синхронно. Думаю следует разобраться по делу- с чего все началось,а потом делать вывод. Если уж жить по закону ,то жить по закону всем!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 15 декабря 2018, 21:16

      Девочка конечно заслуженная и большой молодец, но явно не стоит давать суждения в области неизвестного) И ещё - думаю, поместил её в камеру на пару месяцев - и вину признаёт, и какие-то деньги заплатит. Нет там "хулиганки"... Да и стул до головы не добрался.... Но, вот что интересно, сотрясение мозга есть) Мерзко все это...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Валерий1965 15 декабря 2018, 21:28

      А ты у нас материалы дела видел? Может, ты один из следователей, чтобы такие выводы делать?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > general.lizyukov 15 декабря 2018, 21:37

      Может, ты жополиз, чтоб защищать министерских упырков?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3824

      anatolich72 15 декабря 2018, 20:29

      Молодец.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 15 декабря 2018, 20:06

      Вот такие сучки и голосуют за увеличение пенсионного возраста

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > тщмек 19 15 декабря 2018, 20:40

      Пошло!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > directorpg 15 декабря 2018, 20:54

      К 60 годам запоешь по-другому

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > тщмек 19 15 декабря 2018, 21:26

      Ты уже поешь, пенсионер?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > general.lizyukov 15 декабря 2018, 21:35

      Иди повесся на Аничковом мосту, там коней много, а оленя не хватает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > тщмек 19 16 декабря 2018, 11:17

      Мне уже к 60, и я тоже против увеличения пенсионного возраста, но оскорбление людей - пошлость.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > directorpg 16 декабря 2018, 12:15

      Вот потому ты и "против", что тебе уже 60

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 19:50

      Эмоционально но по делу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 декабря 2018, 19:49

      Молодец. Есть и гражданская позиция и совесть. Медные трубы не сломали девчонку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 15 декабря 2018, 18:31

      Таких долбанных спортсменов в госдуме сидит море..мозгов нет..но думают что они офигенно умные..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Миша13 15 декабря 2018, 19:33

      мм, это ты к чему в данном случае? Шишкина вроде всё правильно сказала.
      Или ты из тех, кому лишь бы ляпнуть какого-нибудь негатива, вне зависимости от того, в тему это или нет?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 