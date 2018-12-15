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    • Кристенсен согласен на аренду в «Барселоне». «Челси» не хочет его отпускать

    Кристенсен согласен на аренду в «Барселоне». «Челси» не хочет его отпускать

    Защитник «Челси» Андреас Кристенсен дал согласие на переход в «Барселону» на правах аренды, сообщает испанское издание Sport.

    Каталонский клуб видит в датчанине замену Самуэлю Умтити, который в ближайшее время перенесет операцию. Предложение английскому клубу об аренде Кристенсена сине-гранатовые сделали еще в июне.

    «Челси» рассчитывает удержать 22-летнего футболиста. В ближайшее время клуб обсудит с игроком его положение в клубе, в том числе потерю места в основном составе команды Маурицио Сарри.

    В текущем сезоне защитник принял участие в девяти играх всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    15.12.2018 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 декабря 2018, 14:38

      ой да даром не нужен !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 16 декабря 2018, 12:10

      не думаю, что он хуже Вермалена или Ленгле. При Конте он неплохо играл, был основным в Челси.

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