Кристенсен согласен на аренду в «Барселоне». «Челси» не хочет его отпускать

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен дал согласие на переход в «Барселону» на правах аренды, сообщает испанское издание Sport.

Каталонский клуб видит в датчанине замену Самуэлю Умтити, который в ближайшее время перенесет операцию. Предложение английскому клубу об аренде Кристенсена сине-гранатовые сделали еще в июне.

«Челси» рассчитывает удержать 22-летнего футболиста. В ближайшее время клуб обсудит с игроком его положение в клубе, в том числе потерю места в основном составе команды Маурицио Сарри.

В текущем сезоне защитник принял участие в девяти играх всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.