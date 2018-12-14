Адвокат: «Экспертиза показала, что Кокориных и Мамаева нужно немедленно освободить»

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о последних результатах судебно-медицинской экспертизы. По ее мнению, всех фигурантов дела об октябрьском избиении в Москве следует освободить из-под стражи.

«Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу.

Возникает один вопрос, каким образом эти заключения могут быть предъявлены суду 18 декабря? Поскольку защите копии указанных заключений не предоставлялись, а на дату вынесения решения суда первой инстанции данные экспертизы еще не были готовы.

Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Если этого не произойдет, как случилось в суде первой инстанции с видеоматериалами, то это будет свидетельствовать об умышленном незаконном удержании под стражей обвиняемых», – написала в социальной сети Стукалова.

Согласно последнему решению суда, Кокорины и Павел Мамаев пробудут в СИЗО как минимум до февраля.