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    • Адвокат: «Экспертиза показала, что Кокориных и Мамаева нужно немедленно освободить»

    Адвокат: «Экспертиза показала, что Кокориных и Мамаева нужно немедленно освободить»

    Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о последних результатах судебно-медицинской экспертизы. По ее мнению, всех фигурантов дела об октябрьском избиении в Москве следует освободить из-под стражи.

    «Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу.

    Возникает один вопрос, каким образом эти заключения могут быть предъявлены суду 18 декабря? Поскольку защите копии указанных заключений не предоставлялись, а на дату вынесения решения суда первой инстанции данные экспертизы еще не были готовы.

    Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Если этого не произойдет, как случилось в суде первой инстанции с видеоматериалами, то это будет свидетельствовать об умышленном незаконном удержании под стражей обвиняемых», – написала в социальной сети Стукалова.

    Согласно последнему решению суда, Кокорины и Павел Мамаев пробудут в СИЗО как минимум до февраля.

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    14.12.2018 20:57
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 декабря 2018, 19:55

      - "результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу".
      Их брать надо было сразу. А не через сутки приглашать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 14:51

      Стараются судмедэксперты ,не покладая рук.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 09:40

      Речь адвоката в суде :


      "Экспертиза стула показала:
      От корейца он не пострадал,
      белорусу дали даже мало,
      потому что он не там стоял.

      На основе этой экспертизы
      утверждаю смело,Ваша Честь:
      следаки- хапуги и подлизы,
      все хотят деньгу,и вкусно есть!

      Посему прошу,душой стеная
      от несправедливости такой,
      отпустить Кокору и Мамая,
      извинившись,- сразу,и домой!

      Мой клиент,я заявляю смело-
      кроток, ну и Кодекс мы блюдём...
      Словом,выиграл я это дело!"


      Разбегайтесь,люди-МЫ ИДЁМ!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Агасфер 15 декабря 2018, 10:17

      и еще нужно наградить орденом дружбы народов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 09:27

      Щас! Ещё и по медали "За охрану общественного порядка" и ордену "Дружба народов"! У меня ещё много родных и близких по стране ходят,их беречь надо от шантрапы-миллионеров.Как и прочей,но с этой частью худо-бедно справляются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 декабря 2018, 07:33

      Обычная драка, дали * изды кто просил, а следователи раздули дело №306.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5280

      Каратель > vladimir-7 15 декабря 2018, 15:42

      Обыкновенное дело,уроды сидят в СИЗО,а адвокаты раздули дело будто малышей из ясельной группы обижают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 15 декабря 2018, 07:17

      А раньше эту экспертизу провести нельзя было?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > mamba9090909 15 декабря 2018, 09:28

      Не успели банки прокуратуре деньги через офшоры провести,да и кросс-курс велИк был.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 15 декабря 2018, 06:18

      адвокаты придумывают очередной бред

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 декабря 2018, 05:36

      Мощнейший маразм с этими адвокатами,надеюсь хоть судьи будут адекватными

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 декабря 2018, 03:59

      Моя версия - стул, участник избиения "раскололся", всю вину на себя взял. Других разумных объяснений не вижу.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > serppion 15 декабря 2018, 10:35

      Причём,"раскололся" в прямом и переносном смысле.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 декабря 2018, 02:32

      Адвокаты будут гореть а адвокатском аду...

      1
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