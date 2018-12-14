Уполномоченный по правам человека: «Кокорин написал особое заявление о своем здоровье»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин написал особое заявление, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.

В настоящее время Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев содержатся под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство». Ранее арест футболистов был продлен на два месяца – с 8 декабря по 8 февраля.

«Никаких жалоб от них нет. Более того, некоторые коллеги из ОНК [Общественной наблюдательной комиссии] давали комментарии о болезни Саши Кокорина, но под этим нет почвы. Он даже написал особое заявление (оно лежит у меня на столе), что в медицинскую часть не обращался и чувствует себя нормально. За все время пребывания к помощи медиков он не прибегал. Со здоровьем нормально.

Как для них будет устроен Новый год? Лично для них ничего особенного устроено не будет. Если только каким-то образом во всем СИЗО состоятся мероприятия. Как обычно бывает, в эти дни вводится улучшенное качество питания, а также праздничный обед. Естественно, подарки им никто не принесет, кроме близких родственников (смеется). Дед Мороз и Снегурочка вряд ли к ним придут», – сказала Потяева.