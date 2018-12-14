Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Уполномоченный по правам человека: «Кокорин написал особое заявление о своем здоровье»

    Уполномоченный по правам человека: «Кокорин написал особое заявление о своем здоровье»

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин написал особое заявление, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.

    В настоящее время Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев содержатся под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство». Ранее арест футболистов был продлен на два месяца – с 8 декабря по 8 февраля.

    «Никаких жалоб от них нет. Более того, некоторые коллеги из ОНК [Общественной наблюдательной комиссии] давали комментарии о болезни Саши Кокорина, но под этим нет почвы. Он даже написал особое заявление (оно лежит у меня на столе), что в медицинскую часть не обращался и чувствует себя нормально. За все время пребывания к помощи медиков он не прибегал. Со здоровьем нормально.

    Как для них будет устроен Новый год? Лично для них ничего особенного устроено не будет. Если только каким-то образом во всем СИЗО состоятся мероприятия. Как обычно бывает, в эти дни вводится улучшенное качество питания, а также праздничный обед. Естественно, подарки им никто не принесет, кроме близких родственников (смеется). Дед Мороз и Снегурочка вряд ли к ним придут», – сказала Потяева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2018 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 14 декабря 2018, 21:48

      Главное, что бы с улучшенного качества питания поносом ноги не оторвало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 декабря 2018, 21:18

      как бесят эти типы и все что вокруг них творится, реалити шоу еще снимите

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 14 декабря 2018, 20:05

      Сколько шлака пытается сделать себе имя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 14 декабря 2018, 19:57

      Вот так бы заботились о всех заключенных.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3545

      serhio80 14 декабря 2018, 19:41

      кокоша и сам за снегурочку сойдет, порадует сокамерника)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 декабря 2018, 19:17

      мероприятия??? хоровод вокруг елки из мякиша

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4312

      mutabor0992 14 декабря 2018, 18:53

      О здоровье вспомнил олень!А когда какую то фигню принимал о чем думал???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > mutabor0992 14 декабря 2018, 19:13

      ТЫ ЧИТАЛ СТАТЬЮ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4312

      mutabor0992 > B.G. 15 декабря 2018, 01:48

      Комиксы смотрел.Еще не весь алфавит знаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 14 декабря 2018, 18:53

      Здоровьеце пошатнулось, стульями махать, тяжко однако...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > hunta 14 декабря 2018, 19:13

      ВИДИМО И ТЫ НЕ ЧИТАЛ СТАТЬЮ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > hunta 15 декабря 2018, 09:33

      ....что тебе еще остается делать, как читать ТОЛЬКО заголовки и минусовать )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 14 декабря 2018, 18:49

      Здоровые лбы, чего им будет, тем более сидят в камере по 2 человека, не по 8 как другие !!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 