Российская синхронистка: «Бесит, что мало-мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина выразила недовольство тем, что более-менее удачным выступления российских футболистов уделяется намного больше внимания, чем регулярным победам представительниц ее вида спорта на международной арене.

«Ой! Правда? Я смотрю, болею. Я очень люблю синхронное плавание. А вы что какая-то чемпионка? Наши ведь всe время выигрывают». Эту реплику в свой адрес я слышу каждый раз, когда люди узнают, что я синхронистка.

Но парадокс в том, что синхронное плавание всe равно непопулярный вид спорта в России. Все, вроде смотрят, знают, что есть золото, и на этом всe. От слова совсем. Никто не интересуется, как зовут тех, кто стоит в составе команды.

Почему сравнила с футболом? Потому что это самый популярный вид спорта в нашей стране. Особенно после ЧМ 2018 года. События в этом виде спорта обсасывают со всех сторон, знают каждого игрока, даже если он уже года два сидит на скамейке запасных.

Но более всего бесит, что мало-мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений (от слова вообще) синхронисток все принимают, как должное и свершившийся факт, который, вроде как, и достигается легче», – написала Шишкина в инстаграме.