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    • Российская синхронистка: «Бесит, что мало-мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес»

    Российская синхронистка: «Бесит, что мало-мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес»

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина выразила недовольство тем, что более-менее удачным выступления российских футболистов уделяется намного больше внимания, чем регулярным победам представительниц ее вида спорта на международной арене.

    «Ой! Правда? Я смотрю, болею. Я очень люблю синхронное плавание. А вы что какая-то чемпионка? Наши ведь всe время выигрывают». Эту реплику в свой адрес я слышу каждый раз, когда люди узнают, что я синхронистка.

    Но парадокс в том, что синхронное плавание всe равно непопулярный вид спорта в России. Все, вроде смотрят, знают, что есть золото, и на этом всe. От слова совсем. Никто не интересуется, как зовут тех, кто стоит в составе команды.

    Почему сравнила с футболом? Потому что это самый популярный вид спорта в нашей стране. Особенно после ЧМ 2018 года. События в этом виде спорта обсасывают со всех сторон, знают каждого игрока, даже если он уже года два сидит на скамейке запасных.

    Но более всего бесит, что мало-мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений (от слова вообще) синхронисток все принимают, как должное и свершившийся факт, который, вроде как, и достигается легче», – написала Шишкина в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Аллы Шишкиной

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    14.12.2018 16:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 декабря 2018, 21:25

      чего разнылась?Ты прикинь каково тем кто играет в литрбол,их вообще никто не знает!

      1
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball > 3a zenit 15 декабря 2018, 10:03

      Истинные герои скрывают свое лицо!!!!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:14

      Там бабосы другие.А в нынешнем обществе определяющее-деньги.Ну и вообще приятный вид спорта,когда 60 тыщ.голодранцев наблюдают возню в любую погоду с мячом 22 миллионеров.При этом нам дозволено их хвалить,материть,улюлюкать и иногда бить морду.А в синхронке могёшь так???

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      Рейтинг: +12181

      BRO_football 14 декабря 2018, 18:49

      А чё там интересного а синхронном плаваньи? Смотреть как девушки ногами в воде бултыхают, а потом с нетерпением ждать, когда судьи оценки выставят? Тоже мне зрелище! Вот если бы они голыми выступали, это было бы совсем другое дело.
      А так, я не вижу причин для недовольства - деньги платят, машину за ОИ подарили. А популярность для этого дела совсем не имеет значения.

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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > BRO_football 14 декабря 2018, 21:04

      Красиво ведь они это делают, особенно наши девочки, на одном дыхании смотрю
      Топим за синхронисток мужики !)

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 14 декабря 2018, 18:11

      Всегда будут более популярные и менее популярные виды спорта. Глупо на это обижаться, нельзя любить всё одинаково.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Freyk 14 декабря 2018, 19:16

      Она не об этом,а о вознаграждении за труд.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Агасфер 14 декабря 2018, 23:03

      Ну так разумеется, если вид спорта более популярный, то и фанатов больше, и общественная поддержка тоже больше? Это всё взаимосвязано. Если бы синхронным плаваньем увлекалась хотя бы половина от количества людей, которые смотрят футбол, то и их бы на руках носили.

      0
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 14 декабря 2018, 18:10

      Сколько бассейнов в России?
      Сколько мест на трибунах их?
      Синхронистки лучшие - не удивили,
      Но футбол для всех, для нас, для них......

      1
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak > subbotaspartak 14 декабря 2018, 18:12

      Ах да, к слову бесит...
      Отсо...неудачно,
      не перевесит.

      -2
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 14 декабря 2018, 18:04

      Извени! Но твой балет никому не интересен...

      -3
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      Рейтинг: +6389

      порт 14 декабря 2018, 17:50

      Эх Алла, а вот беситься то и не нужно. Когда перебесишься, всё пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 14 декабря 2018, 17:42

      да, тоже хотел написать .Дело не в том что " У НАС " , так везде. Нефиг сравнивать зрелища и просто борьба за статистику.
      Спорта очень много. И никто не будет болеть за условного бегуна, потому что всем насрать. Обидно спортсменам? может быть. Есть Спорт для себя, а есть спорт для зрелища . Зрелищный спорт это там где борьба, люди любят борьбу, хоккей. баскетбол, гандбол, футбол, разного рода бои, это интересно, это волнительно.
      Извините... что синхронное плавание дает зрителю? волнение? с чего это вдруг? сидишь и ждешь оценок судьи? бегуны? Какие-нибудь ядрометальщики? конечно, у этого спорта есть болельщики, но их количество по ... (по праву глупо звучит), пусть будет логически, в разы меньше чем у спорта где есть борьба. Тем более это футбол, тут идет боление за свой родной клуб по сути своей. А как-то за 1 синхронистку в составе команды условный Ростов болеть не будет. а как известно, даже в футболе вон.. .россия не может болеть за свои клубы, болелы зенита, цска, спартака и локо вечно сруться в еврокубках , половина так точно.

      1
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 14 декабря 2018, 17:32

      Деньги после ОИ кончились что-ли или машина сломалась, а квартиру черные риэлторы отжали, ну давай уже говори или только без флага можете рекорды ставить, а как за родину, то сразу места ниже 10ого места и как обычно нытье

      3
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      Рейтинг: +32

      Claudio Kanidja 14 декабря 2018, 17:13

      Кто больше зрелища преподносит, того и смотрят и знают! Нечего обижаться

      0
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