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    «Реал» может продать игроков на 400 миллионов

    Президент «Реала» Флорентино Перес может пойти на существенное обновление состава своей команды в случае ее провального выступления в текущем сезоне.

    В частности, босс мадридского клуба будет готов расстаться следующим летом с полузащитниками Марко Асенсио, Иско, Лукой Модричем и Гаретом Бэйлом и нападающим Каримом Бензема,

    За первого на «Реал» рассчитывает получить 120 миллионов евро, за второго – 80 миллионов, за третьего – 40 миллионов, за четвертого – 100 миллионов и за пятого – 60 миллионов. При этом на покупку новых игроков Перес может выделить к этой сумме дополнительно 300 миллионов евро.

    После 15-ти туров «Реал» идет четвертым в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.

    Источник: Don Balon

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    14.12.2018 16:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 декабря 2018, 20:58

      Модричу за что золотой дали не пойму бревно...

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 14 декабря 2018, 18:12

      Хм, Зениту по силам купить Модрича

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 14 декабря 2018, 18:10

      Бэйла и Бензему не купят за такие деньги..бред..

      1
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 14 декабря 2018, 17:57

      Иско и Асенсио заберут с руками

      1
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 14 декабря 2018, 17:33

      По последним играм за и них и по 50 млн, за каждого, жалко отдавать

      8
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 14 декабря 2018, 17:31

      ну бред какой-то. Я конечно ЗА уход и бензема и уже бэйла. Потому что толку нет с них. А вот асенсио надо оставлять, и покупать к нему двух нападающих. За бензема и бэйла условно можно взять уже одного топ напада, ну и из своих денег еще однго и будет лучше. Модрич и так и так уже скоро закончит вообще все. Но отпускать одновременно и модрича и иско глупость, как раз можно заигрывать иско каземиро и крооса, нормальная тройка выйдет ,и вернуть ковачича , и будут с себальосом на подмене играть, кова и в челси не основной же . Все это бред. Я уверен, что максы 2 игрока уйдут. И скорее всего это будет модрич( так как сам хочет и уже все-равно нужна замена) и скорее всего бэйл

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 декабря 2018, 17:02

      дон балон норм угорает ! цена модрича лямов 15 от силы и то из-за того что ему дали золотой мяч ! бензема? да кто это дерево возьмет даже 20 лямов? ))))) асенсио норм ! бейл хрустальный кому он нужен ! иско и асенсио еще молоды и перспективны !

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 декабря 2018, 17:01

      дон балон!

      1
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 14 декабря 2018, 16:56

      В текущих реалиях 700 млн хватит на покупку 3-4 крутых игроков.

      3
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