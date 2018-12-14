«Реал» может продать игроков на 400 миллионов

Президент «Реала» Флорентино Перес может пойти на существенное обновление состава своей команды в случае ее провального выступления в текущем сезоне.

В частности, босс мадридского клуба будет готов расстаться следующим летом с полузащитниками Марко Асенсио, Иско, Лукой Модричем и Гаретом Бэйлом и нападающим Каримом Бензема,

За первого на «Реал» рассчитывает получить 120 миллионов евро, за второго – 80 миллионов, за третьего – 40 миллионов, за четвертого – 100 миллионов и за пятого – 60 миллионов. При этом на покупку новых игроков Перес может выделить к этой сумме дополнительно 300 миллионов евро.

После 15-ти туров «Реал» идет четвертым в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.