Адвокат Мамаева с помощью прокуратуры добивается снятия с футболиста обвинений в хулиганстве

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что следствие допустило ряд нарушений в деле его клиента и это выявила столичная прокуратура. Защитник подчеркнул, что с футболиста должны быть сняты обвинения по статье «Хулинганство».

«Это явно надуманное обвинение должно быть рано или поздно исключено, с помощью или без помощи вмешательства прокуратуры.

Истина в том, что мой подзащитный этого преступления не совершал, что наглядно подтверждается объективным анализом доказательств по делу, в том числе общедоступными данными. И пусть будет так, как красиво написано в холле того же Тверского районного суда: «Истина не боится ничего, кроме сокрытия».

В чем причина невозможности в данный момент прекратить уголовное преследование моего подзащитного? Следствием допускается явное затягивание с принятием окончательного решения по делу, видимо, в целях создания оснований для длительного искусственного удержания Павла Мамаева и других обвиняемых под стражей. О целях таких манипуляций можно только выдвигать различные предположения, но они явно далеки от процессуально необходимых и требуемых для реализации интересов правосудия.

Прокуратурой уже рассмотрены четыре мои жалобы по этому делу. Вчера подал пятую. И, надо отдать должное, за последние лет пять впервые вижу, что здесь хотя бы частично соблюдаются требования закона к порядку и срокам рассмотрения, принимаются пусть и половинчатые, но все же меры прокурорского реагирования. Видимо, это объясняется особой резонансностью дела.

Вообще-то, прокурорский надзор за расследованием уголовных дел уже не тот, что был ранее, в основном – беззубый и поверхностно-беспринципный. По большинству обычных уголовных дел жалобы адвокатов рассматриваются, как абсолютно обычные обращения граждан более месяца и зачастую завершаются формальными отписками», – сказал Бушманов.

В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в двух драках в Москве. Следствие выдвинуло футболистам обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил их арест до 8 февраля.