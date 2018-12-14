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    • Адвокат Мамаева с помощью прокуратуры добивается снятия с футболиста обвинений в хулиганстве

    Адвокат Мамаева с помощью прокуратуры добивается снятия с футболиста обвинений в хулиганстве

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что следствие допустило ряд нарушений в деле его клиента и это выявила столичная прокуратура. Защитник подчеркнул, что с футболиста должны быть сняты обвинения по статье «Хулинганство».

    «Это явно надуманное обвинение должно быть рано или поздно исключено, с помощью или без помощи вмешательства прокуратуры.

    Истина в том, что мой подзащитный этого преступления не совершал, что наглядно подтверждается объективным анализом доказательств по делу, в том числе общедоступными данными. И пусть будет так, как красиво написано в холле того же Тверского районного суда: «Истина не боится ничего, кроме сокрытия».

    В чем причина невозможности в данный момент прекратить уголовное преследование моего подзащитного? Следствием допускается явное затягивание с принятием окончательного решения по делу, видимо, в целях создания оснований для длительного искусственного удержания Павла Мамаева и других обвиняемых под стражей. О целях таких манипуляций можно только выдвигать различные предположения, но они явно далеки от процессуально необходимых и требуемых для реализации интересов правосудия.

    Прокуратурой уже рассмотрены четыре мои жалобы по этому делу. Вчера подал пятую. И, надо отдать должное, за последние лет пять впервые вижу, что здесь хотя бы частично соблюдаются требования закона к порядку и срокам рассмотрения, принимаются пусть и половинчатые, но все же меры прокурорского реагирования. Видимо, это объясняется особой резонансностью дела.

    Вообще-то, прокурорский надзор за расследованием уголовных дел уже не тот, что был ранее, в основном – беззубый и поверхностно-беспринципный. По большинству обычных уголовных дел жалобы адвокатов рассматриваются, как абсолютно обычные обращения граждан более месяца и зачастую завершаются формальными отписками», – сказал Бушманов.

    В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в двух драках в Москве. Следствие выдвинуло футболистам обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил их арест до 8 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2018 14:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:26

      Это же сколько надо в прокуратуру занести,чтобы сыграть против следствия! Пора для всех ФСБ подключать.

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 14 декабря 2018, 16:54

      Да изначально было ясно, что 213 УК РФ там нет...

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      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 14 декабря 2018, 15:41

      Всё дело в Деньгах, которые имеют "хулиганы" и в том. что , кроме как искусственное затягивание процесса, следствие пока не придумало, как выкачать из "хулиганов" деньги. А компенсацию за удержание последственных в неволе, зачастую абсолютно невиновных, государство у нас не приучено платить. Это как раньше, когда преступников не судили только потому, что они менты, даже если они и убийцы-маньяки...

      0
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      Рейтинг: +3545

      serhio80 > Vitaly1960 14 декабря 2018, 16:05

      выпустить и дать медаль?)

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      Рейтинг: +357

      3емлянин > Vitaly1960 14 декабря 2018, 19:15

      Какое доение на бабло!? Им исправно платят деньги клубы, пока другие футболисты отрабатывают, приносят пользу команде и зарабатывают очки в общую копилку коэфф-тов для России, а этой быдлоте даже еще и наказания не выписали, пару месяцев посидели в СИЗО, в благоприятных условиях, а соплей и слез сколько у защитничков
      ААААА Ха Ха Ха :~))

      Знаешь сколько людей томиться в СИЗО и куда больше, некоторые и по году, в камерах не по 2 человека, а куда больше, а то и с уже ранее сидевшими

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > serhio80 14 декабря 2018, 19:27

      Медаль "За охрану общественного порядка". И по ордену "Дружбы народов".

      1
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      Рейтинг: +898

      kliker > Агасфер 15 декабря 2018, 01:57

      Что лучше, неправомерный орден или неправомерная тюрьма?

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 декабря 2018, 15:01

      ну да

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 декабря 2018, 14:53

      рафик полностью невиновник?

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