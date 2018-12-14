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    • Дзагоев: «Кокорин и Мамаев уже понесли наказание и все осознали»

    Дзагоев: «Кокорин и Мамаев уже понесли наказание и все осознали»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован всей этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли.

    Я думаю, что они уже все осознали. Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», – сказал Дзагоев.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Алана Чочиева

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    14.12.2018 11:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1342

      ruded 14 декабря 2018, 19:22

      чет я не видел столько пожеланий "наказания по справедливости" от комментаторов, когда какая-нибудь мажориха собьет насмерть людей и отделывается условным сроком или какой-нибудь удод ворует деньги людишек и сваливает за бугор.. Это ж хулиганы, но зачем им отрезать фаберже?

      1
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 > ruded 14 декабря 2018, 19:52

      Плохо смотрите!!!! Именно из-за "пожеланий" комментаторов понесли наказание многие мажоры и мажорихи. Посмотрите на сайтах.

      0
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 14 декабря 2018, 16:35

      Dura lex, sed lex

      2
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 > ALEX ML 14 декабря 2018, 18:48

      Все верно! Каждый должен отвечать за свои поступки, кем бы ни был.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 16:04

      Даже если они все осознали ,выпускать раньше времени их нельзя. Закон должен быть один для всех.

      6
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      Рейтинг: +68

      stasok 14 декабря 2018, 15:09

      На зонах тоже профессии новые осваивают, так что не пропадут)) Ну или пусть общественные работы им припишут, чтобы еще раз народ потешили

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > stasok 14 декабря 2018, 16:02

      "Калина красная"- тапочки шил.

      2
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      Рейтинг: +2638

      Andrering87 14 декабря 2018, 14:18

      Ты вообще чего говоришь то.. вот когда их посадят, тогда они и понесут наказание, отсидят и на свободу... вот как раз и будет время у них подумать над своим поведением и что им делать дальше...

      3
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      Рейтинг: +594

      спартач-тверь 14 декабря 2018, 12:54

      Курс молодого бойца и то 3 месяца а тут месяц без пива и это считается наказанием?

      3
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      Рейтинг: +25055

      bset 14 декабря 2018, 12:53

      Чочиев подсуетился корешей своих вытащить. Я смотрю, у него там много таких записей поддержки.

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 14 декабря 2018, 12:47

      Да у русских нет стадного инстинкта, в Этом только можно их упрекнуть.
      Это не горячие парни с Кавказа одного тронь. вся гурьба сбежится.
      Но мы сильны духом, только когда припекает все становятся один за всех, и все за одного!!!

      2
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      Рейтинг: +8203

      nik55 14 декабря 2018, 12:37

      отсидят и выйдут

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 12:14

      Надо поддерживать ребят, а то сами в СИЗО можете оказаться. Тогда кто заступится? От сумы, до от тюрьмы, как говориться... В Рашке живем!

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      Рейтинг: +594

      спартач-тверь > prezent2017 14 декабря 2018, 12:57

      Так мы итак их поддерживаем ещё с Монако

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      Рейтинг: +2638

      Andrering87 > prezent2017 14 декабря 2018, 14:20

      И что если они футболисты их надо выпускать?! Они ничем не отличаются от других людей...что заслужили то заслужили, сами виноваты, пусть теперь отвечают, отсидят и на свободу...

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