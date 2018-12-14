Дзагоев: «Кокорин и Мамаев уже понесли наказание и все осознали»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован всей этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли.

Я думаю, что они уже все осознали. Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», – сказал Дзагоев.