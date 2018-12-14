Обляков: «Обыграть «Реал» на «Бернабеу» – это что-то фантастическое»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от победы над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Россиянин признался, что болеет за мадридскую команду.

– Армейцы обыграли лучший клуб мира. Какие впечатления от матча?

– Самые положительные. Приятно закончить год на такой ноте, разгромить «Реал» на «Бернабеу» – это что-то фантастическое. Но есть негативный момент, что не прошли в еврокубках дальше.

– Вопрос может прозвучать весело, но все-таки счет 3:0. Легко ли было с «Реалом»?

– Легко точно не было, тем более трибуны дома помогали испанцам. Но мы воспользовались своими шансами, здорово убегали в контратаки и забивали свои голы. А также плотно действовали в обороне, давали сопернику мало пространства. Индивидуально Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор все равно обыгрывали один в один, но свои моментики не реализовали, и мы их за это наказали.

– Федор Чалов сказал, что сбылась его мечта – сыграть на «Бернабеу» и забить. У тебя была подобная мечта?

– Да, потому что «Реал» – одна из моих любимых команд в Европе. Я за них переживаю, но обыграть их все равно очень приятно. Еще бы забил – вообще было бы прекрасно.