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    • Обляков: «Обыграть «Реал» на «Бернабеу» – это что-то фантастическое»

    Обляков: «Обыграть «Реал» на «Бернабеу» – это что-то фантастическое»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от победы над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Россиянин признался, что болеет за мадридскую команду.

    – Армейцы обыграли лучший клуб мира. Какие впечатления от матча?

    – Самые положительные. Приятно закончить год на такой ноте, разгромить «Реал» на «Бернабеу» – это что-то фантастическое. Но есть негативный момент, что не прошли в еврокубках дальше.

    – Вопрос может прозвучать весело, но все-таки счет 3:0. Легко ли было с «Реалом»?

    – Легко точно не было, тем более трибуны дома помогали испанцам. Но мы воспользовались своими шансами, здорово убегали в контратаки и забивали свои голы. А также плотно действовали в обороне, давали сопернику мало пространства. Индивидуально Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор все равно обыгрывали один в один, но свои моментики не реализовали, и мы их за это наказали.

    – Федор Чалов сказал, что сбылась его мечта – сыграть на «Бернабеу» и забить. У тебя была подобная мечта?

    – Да, потому что «Реал» – одна из моих любимых команд в Европе. Я за них переживаю, но обыграть их все равно очень приятно. Еще бы забил – вообще было бы прекрасно.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    14.12.2018 08:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 декабря 2018, 13:08

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 14 декабря 2018, 12:18

      Как-то за этой победой все забыли о том, что ЦСКА никуда не вышел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      CSKA57 14 декабря 2018, 11:13

      Ребята вошли в историю. Будет что детям и внукам рассказать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 14 декабря 2018, 11:00

      Не говори,кто побеждает Среал Мадрид,тот получает удовольствие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 09:45

      Лучше скажи,почему в заголовке твоя фамилия пишется,а в тексте считается сквернословием :*******...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Агасфер 14 декабря 2018, 09:45

      Видишь...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Агасфер 14 декабря 2018, 10:44

      Это бомбардир перестрахуется, перестрахеривается
      или перестраховывается. А это проходит.

      1
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