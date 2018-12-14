«Краснодар» в 1/16 финала ЛЕ может сыграть с «Арсеналом», «Челси» или «Интером»

Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.

Россию в плей-офф турнира представят два клуба – «Зенит» и «Краснодар».

Жеребьевка пройдет 17 декабря в Ньоне. Перед ней 32 команды разобьют на «сеяных» и «несеяных». В число первых попадут 12 победителей групп и четыре клуба из восьми, перешедших из Лиги чемпионов. «Несеяные» — 12 вторых команд и еще четыре участника ЛЧ.

Сеяные: Айнтрахт», «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» З, «Динамо» К, «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».

Несеяные: БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид», «Ренн», «Славия», «Спортинг». «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтер».