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    • «Краснодар» в 1/16 финала ЛЕ может сыграть с «Арсеналом», «Челси» или «Интером»

    «Краснодар» в 1/16 финала ЛЕ может сыграть с «Арсеналом», «Челси» или «Интером»

    Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.

    Россию в плей-офф турнира представят два клуба – «Зенит» и «Краснодар».

    Жеребьевка пройдет 17 декабря в Ньоне. Перед ней 32 команды разобьют на «сеяных» и «несеяных». В число первых попадут 12 победителей групп и четыре клуба из восьми, перешедших из Лиги чемпионов. «Несеяные» — 12 вторых команд и еще четыре участника ЛЧ.

    Сеяные: Айнтрахт», «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» З, «Динамо» К, «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».

    Несеяные: БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид», «Ренн», «Славия», «Спортинг». «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтер».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.12.2018 07:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 14:32

      Теперь все будет зависеть от жребия.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Maksk22182 14 декабря 2018, 11:22

      давай Динамо К=)))) интересно, что будет вокруг

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +772

      FCTB > Maksk22182 14 декабря 2018, 19:26

      Не будет Динамо Киев. Российские и Украинские клубы будут разводить до финала.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 14 декабря 2018, 10:53

      Лучшие на данный момент соперники Краснодара-это Байер,Бетис,Генк!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6170

      Viper for CSKA > TAGANROG 161 14 декабря 2018, 11:26

      Байеру один раз уже радовались, когда они Зениту достались. Радость была недолгой. По-моему, это один из самых неудобных вариантов. Краснодар не потянет их скорости, тк в России и близко никто так не играет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 14 декабря 2018, 10:33

      Будем посмотреть и пожемаем успешной игры . Когда-то же надо начинать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 14 декабря 2018, 10:05

      Сегодняшний Интер Краснодару по силам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Jesus_ > 15112007 14 декабря 2018, 13:15

      Фантазии это хорошо, но это не совсем так (

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 14 декабря 2018, 10:04

      с такой игрой в последнем туре ЛЕ наших команд ,любой соперник опасен неимоверно...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 14 декабря 2018, 09:52

      Куда попала Валенсия??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 09:49

      По весне мы и приплывём...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 09:41

      Достойные соперники.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 декабря 2018, 09:06

      Краснодару желаю сразу не попасть на Арсенал, Челси, Интер или Наполи. Зениту - на Лацио, Спортинг или турецкие команды

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Dimon013 14 декабря 2018, 09:23

      "Краснодару" не попасть на Арсенал, Челси, Интер и далее по списку. Я так думаю.

      4
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 > владимир миронов 14 декабря 2018, 11:15

      ))) Да уж, с учетом уровня игры наших команд можно и БАТЭ проиграть))

      0
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