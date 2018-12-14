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    • Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге УЕФА

    Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге УЕФА

    Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге УЕФА, отыграв более двух баллов. При этом Россия отдалилась от Франции.

    На этой неделе в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Шальке» (0:1), а ЦСКА крупно обыграл «Реал» (3:0). В Лиге Европы «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» потерпели поражения.

    Россия заработала 0,334 балла.

    Рейтинг УЕФА:

    1. Испания – 96,855
    2. Англия – 75,177
    3. Италия – 72,154
    4. Германия – 69,070
    5. Франция – 56,498
    6. Россия – 49,716
    7. Португалия – 45,832
    8. Бельгия – 38,500
    9. Украина – 38,100
    10. Турция – 33,800.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2018 07:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 17 декабря 2018, 06:46

      Если так будем играть, нас догонят и турки. Будет 11 место. Свое, родное, по заслугам.

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 14:16

      Если так будем играть ,догонят нас португальцы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > zigbert 14 декабря 2018, 18:42

      Сезон сезону рознь, мы их обогнали, почему не может быть наоборот?… с нашими лимитами и судьями непонятными как бы ещё ниже не упасть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 14 декабря 2018, 12:52

      Какой смысл нашим клубам выходить в еврокубки и удерживаться на 6 месте в таблице коэффициентов УЕФА, если никто в этих еврокубках играть не хочет? Как замкнутый круг хотим в чемпионате занять места повыше, чтобы попасть в европу, а потом прикладываем все силы, а точнее ничего не прикладываем и с треском вылетаем. Исключениями из года в год являются только Зенит и Краснодар, ну еще с натяжкой ЦСКА, если с группой повезет и не будет космоса! Не понимаю для чего в Европу рвется спартак? Зенит кривой, косой с плохой игрой и то умудряется занять первое место в группе, которая никак не слабее спартаковской. После такой игры наших клубов из Москвы в еврокубках и чемпионат смотреть не хочеться, А зачем? Ради чего они играют в чемпионате? Правильно, чтобы потом жиденько обделаться в Европе! А самое смешное, что те клубы, которые зарабатывают очки, чтобы у нас в лиге чемпионов играли три клуба, потом сами в эту Лигу чемпионов не попадают.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Paladius 14 декабря 2018, 19:49

      Всё ,я уже издал фетву :"Отправлять "Зенит" в ЛЧ с любого занятого им места".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 12:21

      С такими "чемпионами" неудивительно. Все обкакались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 14 декабря 2018, 12:19

      Ничего, выстоим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 14 декабря 2018, 10:21

      португальцы в этом сезоне выступают значительно лучше...и отставание сократят существенно... весной не светит ничего - все клубы в 1/16 для наших - гранды ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 09:44

      И есть у них шанс значительно сократить отрыв.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 09:39

      Забудьте о рейтингах и очках,зачем нам эта лишняя боль???...если за вечер 7-0.Без Аргентины и Ямайки.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 14 декабря 2018, 08:44

      уровень российского футбола стал ниже плинтуса, а причин две высокие зарплаты и лимит,господа чиновники этого не хотят понять пока Президент не скажет в ту или иную сторону ничего не изменится потому что своих мозгов думать и принимать решения у спортивных чиновников нет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > Garrincha58 14 декабря 2018, 10:17

      ЗАЧЕМ ИМ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Ещё турнут с тёплого места...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 декабря 2018, 08:16

      Всё равно Португалия нас не догонит.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > КЭТиК 14 декабря 2018, 08:45

      считай уже догнала

      0
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