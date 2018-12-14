Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге УЕФА, отыграв более двух баллов. При этом Россия отдалилась от Франции.

На этой неделе в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Шальке» (0:1), а ЦСКА крупно обыграл «Реал» (3:0). В Лиге Европы «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» потерпели поражения.

Россия заработала 0,334 балла.

Рейтинг УЕФА:

1. Испания – 96,855

2. Англия – 75,177

3. Италия – 72,154

4. Германия – 69,070

5. Франция – 56,498

6. Россия – 49,716

7. Португалия – 45,832

8. Бельгия – 38,500

9. Украина – 38,100

10. Турция – 33,800.