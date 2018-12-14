Если так будем играть, нас догонят и турки. Будет 11 место. Свое, родное, по заслугам.
Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге УЕФА, отыграв более двух баллов. При этом Россия отдалилась от Франции.
На этой неделе в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Шальке» (0:1), а ЦСКА крупно обыграл «Реал» (3:0). В Лиге Европы «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» потерпели поражения.
Россия заработала 0,334 балла.
Рейтинг УЕФА:
1. Испания – 96,855
2. Англия – 75,177
3. Италия – 72,154
4. Германия – 69,070
5. Франция – 56,498
6. Россия – 49,716
7. Португалия – 45,832
8. Бельгия – 38,500
9. Украина – 38,100
10. Турция – 33,800.