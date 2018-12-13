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    • Адвокат: «Нет оснований держать Мамаева и Кокорина под стражей»

    Адвокат: «Нет оснований держать Мамаева и Кокорина под стражей»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился отношением к факту пребывания его клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина под стражей.

    «Тот факт, что прокуратура выявила нарушения в ходе расследования, свидетельствует о том, что нет оснований дальше держать обвиняемых под стражей.

    Я и ранее указывал на неэффективность расследования, недопустимость длительного удержания под стражей.

    Неоднократно обращал внимание председателя Верховного суда, обязывал суды учитывать эти обстоятельства при принятии решения по ходатайству следствия о продлении меры пресечения», – сказал Бушманов.

    Напомним, в октябре футболисты были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5-го декабря суд продлил их пребывание в СИЗО «Бутырка» до 8-го февраля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.12.2018 19:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 22:01

      Дождутся, что следователей посадят. 18 человек! Вот это и будет торжеством здравого смысла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > prezent2017 13 декабря 2018, 23:10

      Не верь жене, тормозам и адвокатам. Прокуратора может что угодно, но вопрос о мере пресечения решает суд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 декабря 2018, 21:58

      Показательная порка !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 декабря 2018, 21:48

      опять эта мямля со своими пустыми похождениями

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 13 декабря 2018, 21:46

      вор должен сидеть в тюрьме. "Глеб Жиглов"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > movie 13 декабря 2018, 22:30

      ЖЕглов, знаток из-под парты..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 13 декабря 2018, 21:00

      прав тот у кого больше прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 20:43

      Кто их теперь раньше выпустит?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 декабря 2018, 20:41

      С высокого пьедестала больно падать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 13 декабря 2018, 19:46

      В советские времена получили бы эти дебоширы по 15 суток, по червонцу штрафа и сообщение по месту работы, а сейчас к ним пристягнули полтора десятка следовательно-доильных аппаратов. Прямо 2-й том комедии "Горе от ... денег"!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 декабря 2018, 19:32

      если написать слово Адвокат не с заглавной буквы...
      откликов и лайков будет чуть помеееееееньше.)
      бомбапиар.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 13 декабря 2018, 19:28

      Какой-то наивный адвокат. Судья никогда не боялся и не боится ни аппеляционного, ни Верховного суда, ни его председателя, поскольку повлиять на решение судьи, сделать что-либо с его карьерой эти ребята не в состоянии по определению. Судья боится только своего непосредственного начальника -председателя районного суда.

      2
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