Адвокат: «Нет оснований держать Мамаева и Кокорина под стражей»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился отношением к факту пребывания его клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина под стражей.

«Тот факт, что прокуратура выявила нарушения в ходе расследования, свидетельствует о том, что нет оснований дальше держать обвиняемых под стражей.

Я и ранее указывал на неэффективность расследования, недопустимость длительного удержания под стражей.

Неоднократно обращал внимание председателя Верховного суда, обязывал суды учитывать эти обстоятельства при принятии решения по ходатайству следствия о продлении меры пресечения», – сказал Бушманов.

Напомним, в октябре футболисты были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5-го декабря суд продлил их пребывание в СИЗО «Бутырка» до 8-го февраля.