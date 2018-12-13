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    • Вальдано: «Иско должен был извиниться перед болельщиками после игры с ЦСКА»

    Вальдано: «Иско должен был извиниться перед болельщиками после игры с ЦСКА»

    Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано заявил, что полузащитнику команды Иско нужно было разрешить свой конфликт с болельщиками после, возникший по ходу матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).

    В один из моментов игры испанец не использовал хорошую возможность забить и был освистан за это фанатами. В ответ хавбек повернулся к трибунам, развел руки и спросил: «Чего вы от меня хотите?»

    «Я понимаю Иско. В таком эмоциональном виде спорта, как этот, легко потерять голову в какой-то момент.

    Что мне кажется плохим в поведении Иско, так это то, что он не вышел в конце матча, чтобы объясниться и попросить прощения у фанатов», – сказал Вальдано.

    Источник: AS

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    13.12.2018 17:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1385

      САНЁК17 13 декабря 2018, 19:39

      Не фиг извинятся перед неблагодарных испанским болельщикам

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 декабря 2018, 19:32

      смолов бы сказал болельщикам: я вашу маму ел писы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 13 декабря 2018, 18:57

      Иско - редиска!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:31

      На колени,щуки! Всем каяться!!!

      1
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers

      -5
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 13 декабря 2018, 18:08

      Нормальная психологическая реакция!

      1
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      Рейтинг: +25055

      bset 13 декабря 2018, 17:51

      Вот это грубиян. Вот это злодей. Дисквалифицировать пожизненно.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > bset 13 декабря 2018, 18:32

      Лучше сослать в "Спартак".

      2
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