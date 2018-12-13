Вальдано: «Иско должен был извиниться перед болельщиками после игры с ЦСКА»

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано заявил, что полузащитнику команды Иско нужно было разрешить свой конфликт с болельщиками после, возникший по ходу матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).

В один из моментов игры испанец не использовал хорошую возможность забить и был освистан за это фанатами. В ответ хавбек повернулся к трибунам, развел руки и спросил: «Чего вы от меня хотите?»

«Я понимаю Иско. В таком эмоциональном виде спорта, как этот, легко потерять голову в какой-то момент.

Что мне кажется плохим в поведении Иско, так это то, что он не вышел в конце матча, чтобы объясниться и попросить прощения у фанатов», – сказал Вальдано.