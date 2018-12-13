Чалов: «Настрой у ЦСКА один – стать чемпионами»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов​ заявил, что команда настроена бороться за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.

После 17-ти туров армейская команда набрала 30 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

«Готовимся к сборам в Кампоаморе [город на востоке Испании]. Безусловно, это станет хорошим подспорьем для команды в дальнейшем. Не первый год ЦСКА готовится там к весенней части.

Борьба за чемпионство? Четыре очка от первого места. ЦСКА всегда готовится к лучшим результатам. Настрой один – стать чемпионами», – сказал Чалов.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 11 мячей и четыре результативные передачи.