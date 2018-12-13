Чалов: «Настрой у ЦСКА один – стать чемпионами»

эбучие либерасы, которые гадят на все достижения России, извращают историю и перекручивают факты - вот главная вонь, проблема и боль нашей страны и этого сайта!.
Спартак, ЦСКА, Зенит, Севастополь, Сочи, Тюмень, Самара...и все все все! Играйте себе на здоровье! И на радость болельщикам.
И кто будет чемпион - покажет время.
Удачи всем, будьте позитивными!
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что команда настроена бороться за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.
После 17-ти туров армейская команда набрала 30 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
«Готовимся к сборам в Кампоаморе [город на востоке Испании]. Безусловно, это станет хорошим подспорьем для команды в дальнейшем. Не первый год ЦСКА готовится там к весенней части.
Борьба за чемпионство? Четыре очка от первого места. ЦСКА всегда готовится к лучшим результатам. Настрой один – стать чемпионами», – сказал Чалов.
В этом сезоне 20-летний футболист провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 11 мячей и четыре результативные передачи.