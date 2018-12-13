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    Чалов: «Настрой у ЦСКА один – стать чемпионами»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов​ заявил, что команда настроена бороться за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.

    После 17-ти туров армейская команда набрала 30 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

    «Готовимся к сборам в Кампоаморе [город на востоке Испании]. Безусловно, это станет хорошим подспорьем для команды в дальнейшем. Не первый год ЦСКА готовится там к весенней части.

    Борьба за чемпионство? Четыре очка от первого места. ЦСКА всегда готовится к лучшим результатам. Настрой один – стать чемпионами», – сказал Чалов.

    В этом сезоне 20-летний футболист провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 11 мячей и четыре результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал ПФК ЦСКА

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    13.12.2018 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 декабря 2018, 23:59

      эбучие либерасы, которые гадят на все достижения России, извращают историю и перекручивают факты - вот главная вонь, проблема и боль нашей страны и этого сайта!.
      Спартак, ЦСКА, Зенит, Севастополь, Сочи, Тюмень, Самара...и все все все! Играйте себе на здоровье! И на радость болельщикам.
      И кто будет чемпион - покажет время.
      Удачи всем, будьте позитивными!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:45

      Десять побед и три ничьих меня бы устроило.

      3
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 13 декабря 2018, 18:37

      весной ЦСКА всех порвёт вот увидите

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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:33

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 17:50

      У ЦСКА теперь лишних игр не будет.

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