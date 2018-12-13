Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» оштрафован и наказан закрытием фанатской трибуны за проявление болельщиками расизма в адрес Гилерме

    «Спартак» оштрафован и наказан закрытием фанатской трибуны за проявление болельщиками расизма в адрес Гилерме

    РФС применил штрафные санкции к «Спартаку» по итогам матча 16-го тура наказан с «Локомотивом» (2:1).

    Контрольно-дисциплинарный комитет наказал москвичей закрытием фанатской трибуны B на ближайшую встречу. Кроме того, красно-белые заплатят денежный штраф в размере 300 тысяч рублей. Причина – расистские кричалки болельщиков в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме.

    «На заседании присутствовали представители «Спартака» и «Локомотива». Просмотрели записи: нет сомнений, что видео было снято на этом матче.

    «Спартак» оштрафован за ненормативные скандирования и оскорбление Гилерме по расовому признаку на 300 тысяч рублей. Также клуб наказан закрытием трибуны B на ближайший матч чемпионата России [против «Краснодара»]», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 13 декабря 2018, 20:18

      ..."расистские кричалки болельщиков в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме"? Эй дебилы, я понимаю, что вы наширялись, обдолбались, напились...какого чёрта, вы уроды, припёрлись на футбол?) Вам что, подворотен и помоек мало?))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 декабря 2018, 19:09

      Так вам и надо. Сами вы обезьяны. А половина отписавшихся в комменты - либо такие же обезьяны, либо футбол исключительно по телеку смотрят, где все глушат комментаторы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 13 декабря 2018, 18:42

      Прикол. Что расиского можно кричать в адрес Гилерме? Может девки знают что-то о его размерах, а что знают "фанаты" Спартака? ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:33

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 декабря 2018, 17:51

      Свиньи что с них взять то.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > bumer_moscow 13 декабря 2018, 18:01

      ...а в Казани не нашли доказательств?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1127

      Smekaev > bumer_moscow 13 декабря 2018, 18:08

      Не обобщай. А еще лучше, не путай нормальных болел с дебилами, которых и у вас полно. А в толпе одного урода хватит, чтобы завести людей, переполненных эмоциями.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 декабря 2018, 17:47

      Маразм крепчал, деревья гнулись, а ночка темная была.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 13 декабря 2018, 17:27

      Гилерме - негр?! вот это новость!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 13 декабря 2018, 17:22

      Мне кажется, Гилерме должен подать в суд на КДК... Эти расисты обозвали его негром!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 13 декабря 2018, 17:19

      Давно пора паспортный режим вводить и особо отличившихся не пускать на трибуны

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4625

      la verdad > DimonSPM 13 декабря 2018, 17:55

      А некоторых на поле не пускать!!!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > DimonSPM 13 декабря 2018, 19:26

      Достаточно выявить зачинщиков и вкатить им иск о возмещении ущерба и упущенной выгоды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 13 декабря 2018, 17:15

      РФС рубят денежный сук, на котором сидят, закрывая фанатские трибуны. В следующем матче с кого штраф брать будете? Так и обнищать можно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1896

      multiscan > Т34 13 декабря 2018, 17:54

      Не будет т.н. фанатов (попросту - футбольной шпаны) и не будет нужды в выплате штрафов в подавляющем большинстве случаев.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 