«Спартак» оштрафован и наказан закрытием фанатской трибуны за проявление болельщиками расизма в адрес Гилерме

РФС применил штрафные санкции к «Спартаку» по итогам матча 16-го тура наказан с «Локомотивом» (2:1).

Контрольно-дисциплинарный комитет наказал москвичей закрытием фанатской трибуны B на ближайшую встречу. Кроме того, красно-белые заплатят денежный штраф в размере 300 тысяч рублей. Причина – расистские кричалки болельщиков в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме.

«На заседании присутствовали представители «Спартака» и «Локомотива». Просмотрели записи: нет сомнений, что видео было снято на этом матче.

«Спартак» оштрафован за ненормативные скандирования и оскорбление Гилерме по расовому признаку на 300 тысяч рублей. Также клуб наказан закрытием трибуны B на ближайший матч чемпионата России [против «Краснодара»]», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.