«Я тебя люблю. Твой муж из «Бутырки». Мамаев прислал букет цветов жене, обвинившей его в изменах

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прислал своей жене Алане Мамаевой букет цветов.

Фотографию букета девушка опубликовала в сторис своего инстаграма. Вместе с цветами была открытка с надписью: «Я тебя люблю. Твой муж из «Бутырки». 12.12.2018 г.».

В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО-2 «Бутырка» до 8 февраля.

Ранее Алана Мамаева рассказала, что муж ей изменяет.