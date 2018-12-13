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    • «Я тебя люблю. Твой муж из «Бутырки». Мамаев прислал букет цветов жене, обвинившей его в изменах

    «Я тебя люблю. Твой муж из «Бутырки». Мамаев прислал букет цветов жене, обвинившей его в изменах

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прислал своей жене Алане Мамаевой букет цветов.

    Фотографию букета девушка опубликовала в сторис своего инстаграма. Вместе с цветами была открытка с надписью: «Я тебя люблю. Твой муж из «Бутырки». 12.12.2018 г.».

    В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО-2 «Бутырка» до 8 февраля.

    Ранее Алана Мамаева рассказала, что муж ей изменяет.

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    13.12.2018 13:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 13 декабря 2018, 22:44

      вязнут на зубах уже эти новости...будто проблем в российском футболе больше нет...многие клубы на грани банкротства - нет дела никому...грязные трусы интереснее...

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 13 декабря 2018, 19:36

      Каждый день Мамаев Кокорин Глушаков Измена и ихние жены сколько можно

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 18:35

      Только бы букеты не перепутали кому и от кого...

      2
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:32

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/blodka

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 13 декабря 2018, 17:40

      После такого букета, она просто обязана его простить))))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 декабря 2018, 17:12

      как мило и трогательно твой муж из бутылки

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 16:24

      Вот теперь видно что не изменяет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 декабря 2018, 15:01

      А сам Мамаев знает об этом букете?

      3
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 13 декабря 2018, 15:00

      Санта Барбара***! Санта Бутырбура!

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 декабря 2018, 14:16

      Это ж какие розы в Бутырках выращивают!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Фотон 13 декабря 2018, 17:13

      а во сам коко поливал

      1
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