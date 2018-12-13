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    Кокорин: «Скорее всего, не буду отмечать Новый год»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о планах на Новый год. Футболист в данный момент находится в в СИЗО «Бутырка».

    «Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще.

    Насчет возможности поздравить родных и близких – не знаю. Смотря когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее.

    Передать хочу огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня. Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом», – приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Кокорина.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    13.12.2018 09:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 17:34

      Отмечать или не отмечать Новый год в условиях СИЗО никто ни кому не желает. Пусть он запомнится героям ежедневных публикаций и будет единственным в их жизни...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 13 декабря 2018, 16:13

      Отпустите парня клоуны, чего вам надо от него он уже отсидел достаточно, поборники закона гребаные фарисеи хреновы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 13 декабря 2018, 16:02

      оЙ КАК жалько.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 13 декабря 2018, 15:20

      Санёк, сильно не переживай. В тюрьме тоже деды Морозы имеются. Глядишь кто-нибудь и завалит с поздравлениями и подарками.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 14:54

      Суровая реальность.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 13 декабря 2018, 14:14

      Бедный...без подарка остался, наверное вёл себя плохо, с Пашкой...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 14:14

      Освободите мужика, наконец, вымогатели!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 13 декабря 2018, 12:48

      ну не че с братом в столовке компотом отметите может разрешат вам с пашей обняться пару раз

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 декабря 2018, 12:12

      Тюремная камера. Один зек стучится к другому:
      — Коко проснись, с НОВЫМ ГОДОМ тебя!
      — Мамай, ты что сдурел , мы же договорились новый год не отмечать!!!
      — Я только что с допроса — тебе следователь год накинул!

      6
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      Рейтинг: +23

      Sci-Hub 13 декабря 2018, 11:30

      Да уж наотмечались,хватит.

      1
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