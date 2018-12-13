Кокорин: «Скорее всего, не буду отмечать Новый год»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о планах на Новый год. Футболист в данный момент находится в в СИЗО «Бутырка».

«Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще.

Насчет возможности поздравить родных и близких – не знаю. Смотря когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее.

Передать хочу огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня. Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом», – приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Кокорина.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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