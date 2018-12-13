Российские клубы впервые за 11 лет не вышли в плей-офф еврокубков из группового раунда ЛЧ

В конце прошлого сезона, многие писали, что кое кто опять в ЛЧ не попал, а вот мы.... Я тогда написал "Пусть позорятся другие". И вот очередной год последние места. Остаётся верить в Краснодар с Зенитом, но объективно ловить нечего. Вот реальный уровень наших клубов, а не звание чемпиона страны.
«Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов и не смогли пробиться в плей-офф еврокубков.
Российские клубы впервые за 11 лет не вышли из группового раунда ЛЧ в еврокубковую весну.
В сезоне-2007/08 в групповой стадии Лиги чемпионов участвовал ЦСКА, который занял последнее место в группе с «Интером», «Фенербахче» и ПСВ. В следующих сезонах российские клубы выходили или в следующий раунд ЛЧ, или в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы.