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    • Российские клубы впервые за 11 лет не вышли в плей-офф еврокубков из группового раунда ЛЧ

    Российские клубы впервые за 11 лет не вышли в плей-офф еврокубков из группового раунда ЛЧ

    «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов и не смогли пробиться в плей-офф еврокубков.

    Российские клубы впервые за 11 лет не вышли из группового раунда ЛЧ в еврокубковую весну.

    В сезоне-2007/08 в групповой стадии Лиги чемпионов участвовал ЦСКА, который занял последнее место в группе с «Интером», «Фенербахче» и ПСВ. В следующих сезонах российские клубы выходили или в следующий раунд ЛЧ, или в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы.

    Источник: Sports.ru

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    13.12.2018 09:26
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 14 декабря 2018, 00:00

      В конце прошлого сезона, многие писали, что кое кто опять в ЛЧ не попал, а вот мы.... Я тогда написал "Пусть позорятся другие". И вот очередной год последние места. Остаётся верить в Краснодар с Зенитом, но объективно ловить нечего. Вот реальный уровень наших клубов, а не звание чемпиона страны.

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      Рейтинг: +2192

      Bozigit 13 декабря 2018, 23:58

      ЦСКА жалко, Локо случайная команда

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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 13 декабря 2018, 22:55

      Локо - ни очём,Цска надо было чехов выносить - недооценка соперника ...за победу над Реалом - спасибо!

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 декабря 2018, 22:25

      Зато. один клуб в весну Лиги Европы пробрался! Осуществил мечту Локомотива, ЦСКА, Краснодара и Спартака. Уфа за скобками.

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      Рейтинг: +304

      Антисемит 13 декабря 2018, 20:30

      Я ни в коем случае не оправдываю Локомотив, т.к. в последнем матче это вообще не понятно что было, но в целом меня общественное мнение просто поражает. Два клуба, оба на четвертом месте, оба вылетели, но Локомотив - говно, а ЦСКА - молодцы. Забавно читать вас))

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      Рейтинг: +125

      makdim2906 > Антисемит 14 декабря 2018, 01:14

      Игра! Я не болельщик ни ЦСКА, ни Локо, но от первых - радость от игры, оптимизм за молодежь, эйфория от двух побед над самим Реалом!!! А Локо - унылое зрелище ни о чем без перспектив вааааще.

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > makdim2906 14 декабря 2018, 20:08

      всё это разговоры в пользу бедных. Я тоже могу сказать, что Локомотиву во многих матчах просто не повезло. Исключением является только последняя игра в Германии, где паровозы показали чуть меньше, чем ничего. Но результаты говорят сами за себя: последние места в своих группах, а всё остальное - демагогия.

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      Рейтинг: +2891

      nemolod 13 декабря 2018, 20:03

      И неудивительно-никто из этих команд серьезно не усилился,а из собственных резервов ,так как это делают сильнейшие европейские клубы, тоже не получается,оттого все как всегда-сначала проваливаемся,потом встрепенемся,да уже поздно и так практически каждый год!

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      Рейтинг: +4305

      Zubo 13 декабря 2018, 18:37

      Зениту тренера нужно, сразу выйдут...

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      Рейтинг: +1126

      richi 13 декабря 2018, 16:52

      Результат в матчах с Викторией гораздо важнее побед над Реалом.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 15:49

      А спам вообще не попал, в квалификации вылетел. И все шампиньоны!

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 13:29

      Делать какие то выводы из этого ,пожалуй не стоит. Если Локомотив в ЛЧ выступил слабо. То ЦСКА не повезло совсем малость.

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