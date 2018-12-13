Российские клубы впервые за 11 лет не вышли в плей-офф еврокубков из группового раунда ЛЧ

«Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов и не смогли пробиться в плей-офф еврокубков.

Российские клубы впервые за 11 лет не вышли из группового раунда ЛЧ в еврокубковую весну.

В сезоне-2007/08 в групповой стадии Лиги чемпионов участвовал ЦСКА, который занял последнее место в группе с «Интером», «Фенербахче» и ПСВ. В следующих сезонах российские клубы выходили или в следующий раунд ЛЧ, или в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы.