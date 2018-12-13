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    • Бабаев: «Только у ЦСКА совокупная трансферная стоимость игроков увеличилась вдвое с начала сезона»

    Бабаев: «Только у ЦСКА совокупная трансферная стоимость игроков увеличилась вдвое с начала сезона»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Реалом» (3:0) в Лиге чемпионов рассказал о возможном интересе к игрокам армейцев со стороны европейских клубов.

    – Уже завтра европейские клубы завалят ЦСКА предложениями по Федору Чалову, который провел фантастический матч?

    – Безусловно, Федя прибавляет. Как и все наши футболисты. Я недавно прочитал, что мы единственная команда, совокупная трансферная стоимость игроков которой увеличилась примерно в два раза по сравнению с началом сезона. Это тоже о многом говорит. Но мы особенно радуемся за Федора, ведь он наш воспитанник. Видно, что Чалов получает удовольствие от футбола. У него большой потенциал!

    – А сразу после игры скауты «Реала» случайно не подходили к вам по его поводу?

    (Смеется.) Нет, до этого пока не дошло. Хотя шутили, что, может быть, даже в перерыве селекционеры мадридцев общались по поводу Феди или Бекао, делали предложения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 07:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 09:50

      Гончаренко умеет отлично помогать зарабатывать деньги Гинеру.Осталось научиться не проигрывать самые важные на данный момент матчи.

      2
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      Рейтинг: +25055

      bset 13 декабря 2018, 08:35

      А еще Фернандес, Магнуссон, Сигурдссон. Многие блеснули.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 13 декабря 2018, 10:58

      Отмечу, что вся молодежь ЦСКА заблестела по-другому. Надо
      этот блеск еще увеличить.

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > vladimir-7 13 декабря 2018, 12:38

      Придать алмазу огранку, чтобы заблестел бриллиантом!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > SIRIUS 2002 13 декабря 2018, 13:19

      Да, чтобы был блеск по всем граням.

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