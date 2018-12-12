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    • Зобнин: «Надеюсь, моя победа в «Джентльмене года» немножко разрядит обстановку вокруг «Спартака»

    Зобнин: «Надеюсь, моя победа в «Джентльмене года» немножко разрядит обстановку вокруг «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями и выразил слова благодарности после получения премии «Джентльмен года». Сегодня 24-летнему футболисту московской команды вручили данную награду.

    «Хотелось бы поблагодарить всех причастных за оценку моих качеств, Я всегда так считал: что бы ни происходило, нужно оставаться человеком. Я стараюсь всегда идти по честному пути. Меня так воспитали.

    Не хотелось бы посвящать победу кому-то одному. В первую очередь, это мои мама и папа. Отдельные слова благодарности – жене. Она меня направляет и всегда помогает советами. Я представляю здесь «Спартак» и надеюсь, что моя победа немножко разрядит обстановку вокруг клуба», – сказал Зобнин.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    12.12.2018 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 12 декабря 2018, 18:10

      Рома, совсем вам там мозги ерундой забили.. Эта атмосфера - не вокруг команды. Она вокруг РУ и его не умных прихвостней. Ну и их не умных поиспешников. Не рвись в последние не стоит...

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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 12 декабря 2018, 16:28

      Рома выздоравливай быстрей ты нужен команде!! И что бы подольше радовал сартаковцев.Да насчёт заграницы подумай сто раз а потом решай.Примеров уйма но ты не глупый думаю разберёшься.

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      Рейтинг: +1897

      Aston 12 декабря 2018, 14:04

      Настоящий джентльмен и достойный мужчина!

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