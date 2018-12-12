Зобнин: «Надеюсь, моя победа в «Джентльмене года» немножко разрядит обстановку вокруг «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями и выразил слова благодарности после получения премии «Джентльмен года». Сегодня 24-летнему футболисту московской команды вручили данную награду.

«Хотелось бы поблагодарить всех причастных за оценку моих качеств, Я всегда так считал: что бы ни происходило, нужно оставаться человеком. Я стараюсь всегда идти по честному пути. Меня так воспитали.

Не хотелось бы посвящать победу кому-то одному. В первую очередь, это мои мама и папа. Отдельные слова благодарности – жене. Она меня направляет и всегда помогает советами. Я представляю здесь «Спартак» и надеюсь, что моя победа немножко разрядит обстановку вокруг клуба», – сказал Зобнин.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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