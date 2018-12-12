Агенты Мораты предложили форварда «Барселоне»

Агенты нападающего «Челси» Альваро Мораты предложили услуги футболиста «Барселоне» в преддверии зимнего трансферного окна.

По информации RAC1, представители 26-летнего игрока сообщили каталонцам, что испанец будет готов переехать на «Камп Ноу». Форвард полагает, что в «Барселоне» у него будет больше шансов на получение регулярной игровой практики, чем в «Челси» под руководством Маурицио Сарри.

Предполагается, что наиболее вероятным вариантом сделки может стать аренда Мораты каталонцами в январе с выкупом летом.