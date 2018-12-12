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    Агенты Мораты предложили форварда «Барселоне»

    Агенты нападающего «Челси» Альваро Мораты предложили услуги футболиста «Барселоне» в преддверии зимнего трансферного окна.

    По информации RAC1, представители 26-летнего игрока сообщили каталонцам, что испанец будет готов переехать на «Камп Ноу». Форвард полагает, что в «Барселоне» у него будет больше шансов на получение регулярной игровой практики, чем в «Челси» под руководством Маурицио Сарри.

    Предполагается, что наиболее вероятным вариантом сделки может стать аренда Мораты каталонцами в январе с выкупом летом.

    Источник: RAC1

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    12.12.2018 12:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 12 декабря 2018, 18:59

      пусть валит

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      Рейтинг: +1364

      МВС 12 декабря 2018, 18:24

      ТОП Клубы-это не для Мораты.свои шансы он не использовал.необходимо признать это и искать попроще варианты.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 декабря 2018, 16:13

      ахахахахахахахахаха хахаххахааххахахааххахахахахах !! нахера убогий нужен ! да он и даром нахер никому не нужен. вон пусть в кабинетус обратно валит в италию !

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 12 декабря 2018, 13:14

      Да ну нахрен. Он не лучше Суареса точно.
      Я еще понимаю - вариант с Кейном обсуждать. Но Мората..

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sterh 12 декабря 2018, 16:13

      да он не лучше смолова !

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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 12 декабря 2018, 12:58

      Это бревно явно Барсе не нужен

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