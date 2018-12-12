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    • ФИФА признала «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун

    ФИФА признала «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун

    ФИФА признала «Лужники» лучшей ареной в мире по видимости поля с трибун. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

    «Специалисты Международной федерации футбола заявили, что стадион «Лужники» стал лучшим в мире, в частности, по видимости поля с трибун.

    Во время реконструкции стадиона 50 делегаций от ФИФА проводили проверки. Каждая из них отвечала за свою часть: места на трибуне, освещение и прочее. Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки. Например, за две ночи установили 300 дополнительных розеток. Регулярно на стройплощадку приезжал мэр Москвы Сергей Собянин. Кстати, именно по его решению был сохранен исторический фасад арены», – сказал Бочкарев.

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    12.12.2018 11:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 декабря 2018, 20:49

      охренеть 50 делегаций дармоедов и каждый отвечает за свой толчёк розетку ручку для двери шпингалеты и коврики у дверей и т. д. эти функции достаточно легко могли сделать 5 делегации ну и мы тоже не отстаём от запада тоже до хера проходимцев

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 16:41

      Эх, нам бы футболистов хотя бы во втором десятке видимости на футбольном поле увидеть...

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 15:50

      Видимость хорошая но нет крыши а это при наших климатических условиях ,плохо.

      4
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 12 декабря 2018, 14:28

      Для меня лучший стадион в мире это Газпром арена в Питере. Кстати все игроки которые здесь были сказали что стадион входит в тройку лучших стадионов мира. Про Лужники и близко не вспоминали

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 декабря 2018, 14:15

      Был и на Питер-арене и на Лужниках, и по внутренней кухне, безусловно Лужники впереди. Также там лучше развязка и инфраструктура. Что касается внешнего вида арены, то здесь Питерский стадион куда красивее и эстетичнее.

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 12 декабря 2018, 14:13

      Ну хоть в чем-то мы лучше.
      Осталось научится играть в футбол!

      4
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 12 декабря 2018, 13:46

      Ну когда стадион пустой , всегда хорошо видно поле .
      Бред какой то , если будет полон как к примеру Борусии Дортмунд, то вин чего будет видно , посмотрите какие там полные стадионы

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 13:02

      Россия считается самым большим по территории государством, одной из
      самых богатых государств, а население России, одно из самых бедных
      в мире. А с трибуны раздается, что россияне самые богатые и счастливые
      люди в мире.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 12:51

      А чего там смотреть, снег на поле и пустые трибуны летом или как С. Собянин привозит строителям розетки?

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 декабря 2018, 12:27

      Видимость то хорошая. Было б на что посмотреть.

      2
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