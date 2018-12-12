ФИФА признала «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун

ФИФА признала «Лужники» лучшей ареной в мире по видимости поля с трибун. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Специалисты Международной федерации футбола заявили, что стадион «Лужники» стал лучшим в мире, в частности, по видимости поля с трибун.

Во время реконструкции стадиона 50 делегаций от ФИФА проводили проверки. Каждая из них отвечала за свою часть: места на трибуне, освещение и прочее. Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки. Например, за две ночи установили 300 дополнительных розеток. Регулярно на стройплощадку приезжал мэр Москвы Сергей Собянин. Кстати, именно по его решению был сохранен исторический фасад арены», – сказал Бочкарев.