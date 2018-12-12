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    • Сигурдссон: «Пригласил на игру с «Реалом» шестнадцать членов своей семьи из Исландии»

    Сигурдссон: «Пригласил на игру с «Реалом» шестнадцать членов своей семьи из Исландии»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» сообщил, что в Мадриде его сегодня поддержат родственники из Исландии.

    – После матча полетите из Испании домой, в Исландию?

    – На недельку отправлюсь отдохнуть на Тенерифе, а затем уже на Рождество поеду на родину.

    – Слышал, на «Сантьяго Бернабеу» у вас сегодня будут персональные болельщики?

    – Верно! Пригласил сюда шестнадцать членов своей семьи из Исландии. Специально прилетят, чтобы поддержать меня.

    – И потом все вместе на Тенерифе?

    – Нет, туда только с моими друзьями и девушкой, а семья вернется домой.

    Матч «Реал» – ЦСКА пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Bobsoccer

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    12.12.2018 11:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 12 декабря 2018, 16:07

      Ну знаете.. перейти в цска из швеции, и сыграть на бернабеу против реала.. и это 19 лет, да я сам бы привез всех родственнков и друзей и друзей друзей.

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 15:26

      если 20 наших долбодятлов возьмут по 16 человек на выездные матчи в Европе, то народу на руси станет меньше с каждым выездным матчем.....родственники все останутся там проживать....

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 12 декабря 2018, 15:25

      Молодец парень. Так и надо. Родных забывать нельзя. А уж как игра сложится..., не столь уж и важно. Сам факт игры против Реала - уже круто.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 12:30

      Средства позволяют.А что они увидят на деле-вопрос открытый.

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      Рейтинг: +25055

      bset 12 декабря 2018, 11:24

      Неплохо так. И лучший клубный турнир, и один из лучших клубов, еще и своего родственника посмотрят. Будет дальше расти и родственники будут смотреть на то, как он не против топ-клуба играет, а за топ-клуб.

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