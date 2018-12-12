Сигурдссон: «Пригласил на игру с «Реалом» шестнадцать членов своей семьи из Исландии»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» сообщил, что в Мадриде его сегодня поддержат родственники из Исландии.

– После матча полетите из Испании домой, в Исландию?

– На недельку отправлюсь отдохнуть на Тенерифе, а затем уже на Рождество поеду на родину.

– Слышал, на «Сантьяго Бернабеу» у вас сегодня будут персональные болельщики?

– Верно! Пригласил сюда шестнадцать членов своей семьи из Исландии. Специально прилетят, чтобы поддержать меня.

– И потом все вместе на Тенерифе?

– Нет, туда только с моими друзьями и девушкой, а семья вернется домой.

Матч «Реал» – ЦСКА пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 20:55 по московскому времени.