Сигурдссон: «Пригласил на игру с «Реалом» шестнадцать членов своей семьи из Исландии»

Ну знаете.. перейти в цска из швеции, и сыграть на бернабеу против реала.. и это 19 лет, да я сам бы привез всех родственнков и друзей и друзей друзей.
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» сообщил, что в Мадриде его сегодня поддержат родственники из Исландии.
– После матча полетите из Испании домой, в Исландию?
– На недельку отправлюсь отдохнуть на Тенерифе, а затем уже на Рождество поеду на родину.
– Слышал, на «Сантьяго Бернабеу» у вас сегодня будут персональные болельщики?
– Верно! Пригласил сюда шестнадцать членов своей семьи из Исландии. Специально прилетят, чтобы поддержать меня.
– И потом все вместе на Тенерифе?
– Нет, туда только с моими друзьями и девушкой, а семья вернется домой.
Матч «Реал» – ЦСКА пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 20:55 по московскому времени.