Влашич: «С «Реалом» нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата»

Никола, нужна только победа, потому, что Роме очки не нужны и могут
они проиграть или сыграть вничью с Викторией П.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 20:55 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
«Реал» — один из самых обсуждаемых и популярных клубов на земле, поэтому мы, конечно, знаем о кадровых перестановках в их коллективе. При новом тренере команда выглядит очень неплохо. Но в одном конкретном матче может случиться все что угодно.
Отсутствие травмированных футболистов усложнит нам задачу. Мы потеряли хороших, сильных игроков. Но это не может быть оправданием для нас. В Мадриде нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата», — заявил Влашич.