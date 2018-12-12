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    • Влашич: «С «Реалом» нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата»

    Влашич: «С «Реалом» нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 20:55 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    «Реал» — один из самых обсуждаемых и популярных клубов на земле, поэтому мы, конечно, знаем о кадровых перестановках в их коллективе. При новом тренере команда выглядит очень неплохо. Но в одном конкретном матче может случиться все что угодно.

    Отсутствие травмированных футболистов усложнит нам задачу. Мы потеряли хороших, сильных игроков. Но это не может быть оправданием для нас. В Мадриде нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата», — заявил Влашич.

    Источник: «Известия»

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    12.12.2018 07:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 12:37

      Никола, нужна только победа, потому, что Роме очки не нужны и могут
      они проиграть или сыграть вничью с Викторией П.

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      Рейтинг: +186

      mnb 95 12 декабря 2018, 10:16

      Хорошо бы!

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