Влашич: «С «Реалом» нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 20:55 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Реал» — один из самых обсуждаемых и популярных клубов на земле, поэтому мы, конечно, знаем о кадровых перестановках в их коллективе. При новом тренере команда выглядит очень неплохо. Но в одном конкретном матче может случиться все что угодно.

Отсутствие травмированных футболистов усложнит нам задачу. Мы потеряли хороших, сильных игроков. Но это не может быть оправданием для нас. В Мадриде нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата», — заявил Влашич.