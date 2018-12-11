Белорусы лишатся статуса легионеров в РПЛ

Граждане Белоруссии не будут считаться легионерами в ряде командных игровых видов спорта, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. В частности, такие изменения коснутся футбола, гандбола и баскетбола.

Колобков добавил, что белорусские хоккеисты уже лишились статуса легионеров, поскольку соответствующий приказ подписан и вступил в силу.

На вопрос о подобных нововведениях для спортсменов из других стран ЕАЭС министр подчеркнул, что союзный договор России с Белоруссией предусматривает «другие правовые основания и правовые решения».