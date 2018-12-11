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    Белорусы лишатся статуса легионеров в РПЛ

    Граждане Белоруссии не будут считаться легионерами в ряде командных игровых видов спорта, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. В частности, такие изменения коснутся футбола, гандбола и баскетбола.

    Колобков добавил, что белорусские хоккеисты уже лишились статуса легионеров, поскольку соответствующий приказ подписан и вступил в силу.

    На вопрос о подобных нововведениях для спортсменов из других стран ЕАЭС министр подчеркнул, что союзный договор России с Белоруссией предусматривает «другие правовые основания и правовые решения».

    Источник: «Р-Спорт»

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    11.12.2018 14:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 декабря 2018, 18:58

      Сейчас на них вырастут цены, а уровень белорусских клубов начнет падать.

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 11 декабря 2018, 18:36

      ну и смысл тогда вообще лимита? если раньше был предлог - выращивать своих... то теперь белорусских?.... Л - логика...

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 11 декабря 2018, 18:16

      белорусов не густо в ЧР ...может какие таланты появятся ?

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 18:09

      Теперь приобретение белорусских футболистов будет более привлекательным.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 17:02

      а у нас что их тут целый вагон спортсменов??????? ра два три четыре пять мы идём искать

      3
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 11 декабря 2018, 16:39

      Их практически 2 человека в основах команд чемпионата то ;DDD
      И то Корниленко скорее завершит карьеру)))

      0
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      Рейтинг: +342

      romvad 11 декабря 2018, 16:15

      Это правильно, есть Таможенный союз. В Европе игроки из других стран ЕС легионерами не считаются.

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > romvad 11 декабря 2018, 17:12

      Вроде бы лимит вводился для того, чтобы русские играли. И как это поможет? В Европе лимит имеет очень опосредованное значение, а у нас - системообразующее. Такое решение делает хорошо только белорусам.

      1
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      Рейтинг: +342

      romvad > mgordeev 11 декабря 2018, 19:49

      Честно, не знаю. Не так много белорусов у нас играет, чтобы это решение сильно повлияло на ситуацию. Мне оно нравится чисто по-человечески, потому что мне симпатичны белорусы и сама страна. Ну и Краснодар теперь сможет дополнительного легионера выпускать, поскольку Мартынович будет уже своим )))

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 11 декабря 2018, 15:57

      По сути это смягчение лимита,и попутно политический жест.

      4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 декабря 2018, 15:35

      Теперь, под надёжным крылом лимита, недюжинный талант таких мастеров как Нехайчик, Шитов, Филипенко и пр. наконец раскроется на российских просторах во всей красе.

      1
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 11 декабря 2018, 15:33

      тупизм ведёт в тупик и обратно, результат ноль

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