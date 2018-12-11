Азар: «Не думаю, что нуждаюсь в «Золотом мяче». Есть игроки, которые лучше меня»

Полузащитник «Челси» Эден Азар высказался о своем отношении к «Золотому мячу».

«Если я смогу выиграть «Золотой мяч», это будет плюс для меня. Но я не думаю, что я нуждаюсь в нем. Считаю, что есть игроки, которые лучше меня. Это индивидуальная награда, а я всегда ставил коллектив выше себя. Так что для меня эта награда не имеет особого значения.

Конечно, я буду рад, если встану в один ряд с игроками, которые выигрывали «Золотой мяч» ранее. Но если в конце карьеры я так и не смогу его получить, то я не буду сожалеть об этом», – приводит слова 27-летнего бельгийца RMC Sport.

В текущем сезоне Азар забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач в 18-ти играх за «Челси».