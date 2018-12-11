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    • Азар: «Не думаю, что нуждаюсь в «Золотом мяче». Есть игроки, которые лучше меня»

    Азар: «Не думаю, что нуждаюсь в «Золотом мяче». Есть игроки, которые лучше меня»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар высказался о своем отношении к «Золотому мячу».

    «Если я смогу выиграть «Золотой мяч», это будет плюс для меня. Но я не думаю, что я нуждаюсь в нем. Считаю, что есть игроки, которые лучше меня. Это индивидуальная награда, а я всегда ставил коллектив выше себя. Так что для меня эта награда не имеет особого значения.

    Конечно, я буду рад, если встану в один ряд с игроками, которые выигрывали «Золотой мяч» ранее. Но если в конце карьеры я так и не смогу его получить, то я не буду сожалеть об этом», – приводит слова 27-летнего бельгийца RMC Sport.

    В текущем сезоне Азар забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач в 18-ти играх за «Челси».

    Источник: RMC Sport

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    11.12.2018 14:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 11 декабря 2018, 16:24

      Честно сказал, есть лучше, и это Месси.

      1
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      Рейтинг: +3

      Joni 11 декабря 2018, 15:28

      хороший ответ в меру честолюбивого парня

      0
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