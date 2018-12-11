Акинфеев: «Посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что никогда не обращал внимания на критиков и посоветовал таким людям, в первую очередь, обращать внимание на себя.

«Статистика – штука хорошая. Бывают удачные серии, бывают плохие. Кто-то над этим смеется, кто-то начинает жалеть. Но я никогда не обращал внимания на критиков, насмешки, мемы в интернете. Не смотрю в чужой огород, и не буду пенять на кого-то: мол, он виноват, я из-за него пропустил гол. Отношусь к таким вещам как в данности.

С одной стороны, никто не предполагал, что 11 лет я не смогу сыграть на ноль [в Лиге чемпионов]. С другой – недавно мы отыграли на ноль с «Реалом». В общем, все это – далеко не самое страшное, что может произойти в жизни. Просто посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало», – сказал Акинфеев.

Завтра, 12 декабря, ЦСКА встретится с «Реалом» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.