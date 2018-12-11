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    • Акинфеев: «Посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало»

    Акинфеев: «Посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что никогда не обращал внимания на критиков и посоветовал таким людям, в первую очередь, обращать внимание на себя.

    «Статистика – штука хорошая. Бывают удачные серии, бывают плохие. Кто-то над этим смеется, кто-то начинает жалеть. Но я никогда не обращал внимания на критиков, насмешки, мемы в интернете. Не смотрю в чужой огород, и не буду пенять на кого-то: мол, он виноват, я из-за него пропустил гол. Отношусь к таким вещам как в данности.

    С одной стороны, никто не предполагал, что 11 лет я не смогу сыграть на ноль [в Лиге чемпионов]. С другой – недавно мы отыграли на ноль с «Реалом». В общем, все это – далеко не самое страшное, что может произойти в жизни. Просто посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало», – сказал Акинфеев.

    Завтра, 12 декабря, ЦСКА встретится с «Реалом» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.12.2018 13:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 декабря 2018, 03:19

      Посмотрел на себя в зеркало...Я оху..енен!!! Бл@ть, я само совершенство!!!

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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 11 декабря 2018, 21:01

      Типа критиковать игроков имеют право только футболисты, критиковать кино - только режиссеры, хреновые песни и музыку - только певцы и музыканты. А я всегда считал, чтобы понять, что яйцо тухлое, не обязательно быть курицей и ещё при этом в зеркало смотреться?

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > ЮНик 11 декабря 2018, 21:30

      Критика должна быть обоснованной. Не существует вратарей, не пропускающих голов, не допускающих ошибок, спроси Шумахера, Пфаффа, Кана, Касильяса и др.
      На уровне страны Игорь - самый выдающийся.

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      Рейтинг: +4440

      ЮНик > general.lizyukov 11 декабря 2018, 21:46

      "Выдающийся футболист" на поле вовсе не означает "умнейший человек" в обычной жизни. Футболисты как актеры - играют для зрителей, которые вправе оценивать их игру. И не только восхищаться, но и критиковать. А слова Акинфеева насчет зеркала - детская обида

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > ЮНик 12 декабря 2018, 07:59

      Где он хоть слово про умнейшего сказал?
      Если вы критикуете его за его антирекорды и пр. - что со своей стороны можете ему предъявить? Ну, какой пример, хотя бы из прошлого? Ни Яшин, ни Дасаев, ни Чанов, да никто таким опытом не обладают/обладали. На текущий момент Игорь - номер 1 в России. Выше только Лев Яшин, который даже с условиями тех лет достиг высших наград.
      Ну и на основании чего вы его хотите критиковать? Что бабочку пустил? Так это уже ваши детские обиды. Или вы лучше играете? Обидно, иной раз до слёз, когда не ожидаешь такого вообще. А потом как вспомнишь 1-7 в Португалии и как-то иначе смотрится. Или невыходы из отборочной группы.
      Косячит, бывает, что поделать. Критиковать тут нечего, побудь на его месте столько лет - расскажешь, каково это.

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      Рейтинг: +75

      igoor52 11 декабря 2018, 15:24

      Если бы не обращал внимания ,то и не писал в свое оправдание!!

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > igoor52 11 декабря 2018, 16:09

      Конечно, Акинфеев переживает, что в еврокубках вратари Спартака и матчей больше сыграли , их фамилии долго надо перечислять, и еврокубки и медали на чемпионатах Европы брали куда ему до вратарской школы народной команды.

      0
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 декабря 2018, 15:15

      Ибо кому плохое зеркало мешает???Вот именно... танцору Канифею...

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > koli4ka 11 декабря 2018, 16:13

      Ну в Спартаке гиганты, один Филимонов десяток Канифеев стоит, а сейчас , что он разве может сравниться с вратарями Спартака, они лучшие в мире, только плохо , что никто об этом не знает.

      2
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      Рейтинг: +1712

      Sviro 11 декабря 2018, 14:08

      Я вот вдруг подумал: а ведь Акинфеев практически единственный футболист в нашем футюоле, кто имеет право так говорить!

      4
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Sviro 11 декабря 2018, 14:53

      Думаю, что так говорить могут и другие, такие как братья Березуцкие, Игнашевич

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > directorpg 11 декабря 2018, 17:37

      Он про вратарей.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Sviro 11 декабря 2018, 21:29

      Увы, на международном урвоне именно так. Славы нет, Овчина ушёл, а остальные как-то вяло.
      Справедливости ради, заслуга не только Игоря, сильно с клубом повезло. В котором и владелец, и гендир, и команда совместно работают. Но и Игорь хорош, испанцы свидетели ;)

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 11 декабря 2018, 13:46

      Молоток

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