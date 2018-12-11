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    Классон: «Футбол «Барселоны» – это стиль «Краснодара»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о стиле игры, к которому стремится команда. По словам шведа, тренерский штаб «быков» показывает игрокам нарезки с матчами топ-команд.

    – Время от времени изучаем нарезки с игрой «Манчестер Сити» Гвардиолы, «ПСЖ», прошлогоднего «Наполи». Не полноценные матчи, а отдельные эпизоды – тренер нам показывает, как нужно играть в различных ситуациях на примере топ-команд.

    – Не удивлен, что вы ничего не сказали про «Барселону». Похоже, сейчас «Краснодар» играет в футбол «Барселоны» больше, чем она сама.

    – Это наш стиль. Нам нравится играть с мячом, владеть им. Более того, именно в такой ситуации футболисты прогрессируют, развиваются всесторонне. Когда тактика твоей команды основана на парковке автобуса, длинных передачах и борьбе за подборы, ты не улучшаешь свою личную игру. А наша тактика может поначалу не давать результат, но в итоге все равно он приходит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 10:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 декабря 2018, 17:12

      стремление похвально... удачи быкам и мусаеву

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 16:55

      Только этот стиль надо еще много оттачивать.

      1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 декабря 2018, 12:48

      Вить,как-то Мерс с Запором или с Окой сравнивать,ну совсем не корректно...

      2
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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 > koli4ka 11 декабря 2018, 20:47

      Так и речь идёт о стремлении, а не о свершившемся факте. Перефразируя великого полководца - Плох тот Запор, который не стремиться стать Мерсом.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 11 декабря 2018, 12:10

      Молодцы.

      4
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