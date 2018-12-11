Классон: «Футбол «Барселоны» – это стиль «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о стиле игры, к которому стремится команда. По словам шведа, тренерский штаб «быков» показывает игрокам нарезки с матчами топ-команд.

– Время от времени изучаем нарезки с игрой «Манчестер Сити» Гвардиолы, «ПСЖ», прошлогоднего «Наполи». Не полноценные матчи, а отдельные эпизоды – тренер нам показывает, как нужно играть в различных ситуациях на примере топ-команд.

– Не удивлен, что вы ничего не сказали про «Барселону». Похоже, сейчас «Краснодар» играет в футбол «Барселоны» больше, чем она сама.

– Это наш стиль. Нам нравится играть с мячом, владеть им. Более того, именно в такой ситуации футболисты прогрессируют, развиваются всесторонне. Когда тактика твоей команды основана на парковке автобуса, длинных передачах и борьбе за подборы, ты не улучшаешь свою личную игру. А наша тактика может поначалу не давать результат, но в итоге все равно он приходит.