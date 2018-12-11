Кураньи: «За все время в «Динамо» ни разу не видел Кокорина агрессивным, только веселым»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены под стражу за участие в двух драках в Москве. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Не хочу много говорить на эту тему, она для меня слишком болезненна, ведь мы с Сашей очень много общались, когда выступали за «Динамо». Скажу лишь, что за все время ни разу не видел Кокорина агрессивным, только веселым», – сказал Кураньи.