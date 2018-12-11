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    • Кураньи: «За все время в «Динамо» ни разу не видел Кокорина агрессивным, только веселым»

    Кураньи: «За все время в «Динамо» ни разу не видел Кокорина агрессивным, только веселым»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

    В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены под стражу за участие в двух драках в Москве. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Не хочу много говорить на эту тему, она для меня слишком болезненна, ведь мы с Сашей очень много общались, когда выступали за «Динамо». Скажу лишь, что за все время ни разу не видел Кокорина агрессивным, только веселым», – сказал Кураньи.

    Источник: Телеканал «360»

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    11.12.2018 09:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70

      rude boy 12 декабря 2018, 00:51

      Отчего не веселиться ,: молод , большие контракты , все спортивные журналисты в зад целуют и расхваливают, Динамо "отмазывает" от ГИБДД , симулировал травмы, отдыхая в Италии . Я б тоже веселым ходил .)
      Тут один раз попал , если Монаку не считать ,и сразу грустные щи((

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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 декабря 2018, 19:14

      Он всегда был трусом.
      Алкоголь и то, что он был не один, сделали Кокорина героем.
      Правда лишь на короткое время.

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      Рейтинг: +70

      rude boy > Харченко 12 декабря 2018, 00:52

      Абсолютли.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 16:24

      В то время он еще был молодой и не опытный.

      1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 декабря 2018, 15:36

      Кто ещё об этом весёлом недоразумении не высказывался на страницах этого футбольного сайта?Записывайтесь в очередь,а то глядишь скоро его выпустят из СИЗО и забудется гЫрой и слава его метровым бурьяном порастёт...

      0
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      Рейтинг: +6389

      порт 11 декабря 2018, 10:06

      Зато сейчас на видио можно посмотреть его со стулом в руке, и тоже улыбается.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 09:23

      Тогда он видно ещё не пил горячительные напитки...

      2
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      Рейтинг: +54

      fil 517 11 декабря 2018, 09:14

      Здорово, конечно. Но в итоге Кокорин оказался слишком весёлым.
      Можно предположить, что немного серьёзности ему бы не помешали. Но, увы...

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