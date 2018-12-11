Классон: «Жаль Мамаева. Он проводит ужасное время в тюрьме»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон пожелал удачи хавбеку Павлу Мамаеву. Россиянин находится под арестом в СИЗО до 8 февраля.

– В этом году «Краснодар» потерял одного из лучших защитников, одного из лучших форвардов и одного из лучших полузащитников. Как вам удается оставаться на плаву?

– Если ваша игра постоянно улучшается, то на потери команда не обращает внимания. К тому же, у нас есть подпитка из молодежной команды.

– Одна из потерь команды – Павел Мамаев. Его оставили в СИЗО еще на два месяца. Не слишком жестко?

– У меня слишком мало информации об этом, следователям виднее. Мне его, конечно, жаль. Никому от этого не хорошо. Он проводит ужасное время в тюрьме, и я могу ему только пожелать лучшего. Чтобы ему было хорошо, насколько это возможно.