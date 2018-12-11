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    Классон: «Жаль Мамаева. Он проводит ужасное время в тюрьме»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон пожелал удачи хавбеку Павлу Мамаеву. Россиянин находится под арестом в СИЗО до 8 февраля.

    – В этом году «Краснодар» потерял одного из лучших защитников, одного из лучших форвардов и одного из лучших полузащитников. Как вам удается оставаться на плаву?

    – Если ваша игра постоянно улучшается, то на потери команда не обращает внимания. К тому же, у нас есть подпитка из молодежной команды.

    – Одна из потерь команды – Павел Мамаев. Его оставили в СИЗО еще на два месяца. Не слишком жестко?

    – У меня слишком мало информации об этом, следователям виднее. Мне его, конечно, жаль. Никому от этого не хорошо. Он проводит ужасное время в тюрьме, и я могу ему только пожелать лучшего. Чтобы ему было хорошо, насколько это возможно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 07:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1532

      starche 11 декабря 2018, 12:13

      Его ещё не посадили, если посадят, то тогда действительно придётся не сладко.

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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 11 декабря 2018, 08:33

      головой надо думать, а не руками и ногами !

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