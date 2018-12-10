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    • 18 декабря Мосгорсуд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева

    18 декабря Мосгорсуд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева

    Мосгорсуд определил дату рассмотрения жалоб адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста футболистов. Согласно принятому на прошлой неделе решению, игроки пробудут в СИЗО как минимум до февраля.

    «Апелляционные жалобы защитников Павла Мамаева, Александра Кокорина, Кирилла Кокорина назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18.12.2018 года в 10.00», – сказали в пресс-службе Тверского суда Москвы.

    Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Р-Спорт»

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    10.12.2018 21:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 11 декабря 2018, 06:44

      Оставьте их в покое,года на два,пусть сидят себе спокойно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24659

      DOCTOR PENALTY 11 декабря 2018, 00:01

      Началась операция по спасению.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 10 декабря 2018, 22:57

      Может ещё и премию мордобойщикам выпишут!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 10 декабря 2018, 21:53

      пора выпускать, насиделись уже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > movie 10 декабря 2018, 22:01

      Ты судья?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie > vladik12 10 декабря 2018, 22:03

      с какой целью интересуешься? помощь нужна?

      3
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