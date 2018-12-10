18 декабря Мосгорсуд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд определил дату рассмотрения жалоб адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста футболистов. Согласно принятому на прошлой неделе решению, игроки пробудут в СИЗО как минимум до февраля.

«Апелляционные жалобы защитников Павла Мамаева, Александра Кокорина, Кирилла Кокорина назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18.12.2018 года в 10.00», – сказали в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».