Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Решение о названии стадиона должны принимать жители. Можно было назвать арену «Зенитом»

Во всем мире борются с монополией, а нас Газпром - народное достояние. Посмотреть бы на этот народ.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил несогласие с новым названием стадиона на Крестовском острове. Теперь сооружение именуется «Газпром-Арена».
«К рабочему названию «Санкт-Петербург» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит». В любом случае решение о наименовании объекта должны принимать жители города.
Я в свое время предлагал губернатору провести обсуждение и голосование этого вопроса в Санкт-Петербурге, посоветоваться с людьми. Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло», – написал чиновник.
На последнем матче «Зенита» зрители встретили переименование стадиона свистом.