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    • Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Решение о названии стадиона должны принимать жители. Можно было назвать арену «Зенитом»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Решение о названии стадиона должны принимать жители. Можно было назвать арену «Зенитом»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил несогласие с новым названием стадиона на Крестовском острове. Теперь сооружение именуется «Газпром-Арена».

    «К рабочему названию «Санкт-Петербург» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит». В любом случае решение о наименовании объекта должны принимать жители города.

    Я в свое время предлагал губернатору провести обсуждение и голосование этого вопроса в Санкт-Петербурге, посоветоваться с людьми. Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло», – написал чиновник.

    На последнем матче «Зенита» зрители встретили переименование стадиона свистом.

    Источник: Твиттер Игоря Албина

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    10.12.2018 21:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 10 декабря 2018, 23:33

      Во всем мире борются с монополией, а нас Газпром - народное достояние. Посмотреть бы на этот народ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1117

      edw7777 > edw7777 10 декабря 2018, 23:34

      у нас

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 22:50

      А кто принял решение???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 декабря 2018, 22:42

      Хоть бы володя у народа спросил,кого врио ставить над городом,а ты про стадик...тьфу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 декабря 2018, 22:33

      Когда эти больные угомонятся -- всё им зудит, поменять или изменить !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 10 декабря 2018, 21:56

      "Газвоньпром-Арена".
      Сколько подколок от лазурных было, по поводу названия "Открытие-Арена", в сторону "Спартака" и где теперь ваше название - "Зенит-Арена"? Лучше бы оставалось рабочее название "Санкт-Петербург", да и стадион город строил. Но, как его не назови, а шлейф негатива будет долго тянуться за этим странным сооружением, о котором не говорил только ленивый.

      4
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 10 декабря 2018, 21:47

      Что бы принимать решение, надо было строить стадион, хотя бы в долях 50/50. Теперь поздно оправдываться.
      Давно известно, кто девушку ужинает, тот ее и танцует.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 21:47

      Ты бы, баклан, предложил проголосовать жителям города, согласны ли они на строительство этого стадиона за счёт городского бюджета в своё время. А как он будем называться горожанам фиолетово.

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 10 декабря 2018, 21:22

      Ну выберет народ название, а деньги клубу кто за нейминг заплатит вместо «Газпрома»? Народ? Вице-губернатор?

      0
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 10 декабря 2018, 21:18

      с этим стадионом как все как то не так с самого начала... хоть и крутой конечно, но есть ощущение что чтото с аурой не так ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4625

      la verdad > mihail200606 11 декабря 2018, 01:43

      Место гиблое. Однозначно:)

      1
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