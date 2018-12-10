Ахметов – о принятии российского гражданства: «Хочу прославить Киргизию»

Ну он по крайней мере киргиз,а не бразилец или немец,так что это приемлемо,а то скоро Россия будет как АфроФранция
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о нападках на него в связи с принятием российского гражданства. Футболист родился в киргизском Бишкеке.
– Ни разу не писали тебе, мол, ты променял нашу страну, принял российское гражданство?
– Писали.
– Это обидно?
– Конечно, обидно, когда оскорбляют. Это бывает, но я не принимают близко к сердцу. Кто знает ситуацию, тот относится правильно.
Я не предал, а наоборот хочу прославить свою страну, где родился.
Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег