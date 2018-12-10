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    • Ахметов – о принятии российского гражданства: «Хочу прославить Киргизию»

    Ахметов – о принятии российского гражданства: «Хочу прославить Киргизию»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о нападках на него в связи с принятием российского гражданства. Футболист родился в киргизском Бишкеке.

    – Ни разу не писали тебе, мол, ты променял нашу страну, принял российское гражданство?

    – Писали.

    – Это обидно?

    – Конечно, обидно, когда оскорбляют. Это бывает, но я не принимают близко к сердцу. Кто знает ситуацию, тот относится правильно.

    Я не предал, а наоборот хочу прославить свою страну, где родился.

    Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег

    Источник: YouTube

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    10.12.2018 20:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +508

      triton004 11 декабря 2018, 01:49

      Ну он по крайней мере киргиз,а не бразилец или немец,так что это приемлемо,а то скоро Россия будет как АфроФранция

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > triton004 11 декабря 2018, 08:31

      Какой он киргиз? Он - уйгур!!! :-)))

      В своё время Фредди Меркури называли персом, хотя он был ПАРСОМ!

      И там, и там огромные разницы! Киргизы и уйгуры, равно как и персы с парсами, ничего общего не имеют. Разве что географически живут ближе, чем чукчи и краснодарцы... :-)))

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 11 декабря 2018, 00:47

      да всё правильно сделал, не переживай, завистники тявкают..

      -2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 22:08

      Трудно сказать, правильно он поступил или нет. В сборной Киргизии ему наверняка нашлось бы места а вот в сборной России это будет сделать трудно. Но поскольку это его решение ,так тому и быть.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 21:32

      Пацан родился в 1997г. с 12 лет живёт и играет в России, что он знает о СССР ? Где ему играть, жить и пригодиться каждый решает для себя сам. Игра и работа в России обеспечит ему будущее и его родне. Как и тем кто у нас работает в сфере коммунальных услуг, торговле, на стройке и т.д.

      3
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 10 декабря 2018, 21:03

      ну да , в сборной киргизии прославить киргизию трудновато.. да в сборной россии видимо тоже не очень получится))

      про ари шума полно было...
      про ахметова интересно тоже? сомневаюсь... хотя по сути то же самое произошло - натурализация...

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 20:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чувствуй себя гражданином СССР.

      -4
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 10 декабря 2018, 20:54

      Вааще-то, где родился,там бы и сгодился...

      1
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