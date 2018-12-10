Ахметов – о принятии российского гражданства: «Хочу прославить Киргизию»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о нападках на него в связи с принятием российского гражданства. Футболист родился в киргизском Бишкеке.

– Ни разу не писали тебе, мол, ты променял нашу страну, принял российское гражданство?

– Писали.

– Это обидно?

– Конечно, обидно, когда оскорбляют. Это бывает, но я не принимают близко к сердцу. Кто знает ситуацию, тот относится правильно.

Я не предал, а наоборот хочу прославить свою страну, где родился.

Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег