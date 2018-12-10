Адвокат Мамаева: «Рассчитываем, что суд позволит Павлу встретить новый год с семьей»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что подал жалобу на постановление суда о продлении срока ареста футболисту до 8 февраля.

«Сегодня мы обжаловали постановление об аресте Павла. Рассчитываем, что жалобу удовлетворят, все основания для этого есть. Будет открытое судебное заседание, но даты пока нет. Что касается других участников дела, то адвокаты в любом случае защищают клиентов, думаю, они тоже еe подадут.

Есть ли новые обстоятельства, способные помочь Павлу? Конечно, такие имеются. Всe будет изложено в жалобе – она будет обоснована по всем фактам. Другое дело – примет ли суд еe во внимание. Этот вопрос остаeтся открытым.

Рассчитываю, что следствие завершится в этом месяце. Не вижу оснований затягивать его дальше, остались лишь технические мероприятия. При этом маловероятно, что суд состоится до нового года. Сторонам надо будет ознакомиться, а прокурору решить вопрос об основании направления дела в суд. Могут и отдать обратно следствию – для устранения нарушений.

Где Павел встретит 2019 год? Всe зависит от даты рассмотрения нашей жалобы, рассчитываем, что еe рассмотрят до праздника и примут бескомпромиссное решение, позволив Павлу находиться на новый год с семьeй», – сказал Бушманов.

В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении пребывания футболистов в СИЗО до 8 февраля.