Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Адвокат Мамаева: «Рассчитываем, что суд позволит Павлу встретить новый год с семьей»

    Адвокат Мамаева: «Рассчитываем, что суд позволит Павлу встретить новый год с семьей»

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что подал жалобу на постановление суда о продлении срока ареста футболисту до 8 февраля.

    «Сегодня мы обжаловали постановление об аресте Павла. Рассчитываем, что жалобу удовлетворят, все основания для этого есть. Будет открытое судебное заседание, но даты пока нет. Что касается других участников дела, то адвокаты в любом случае защищают клиентов, думаю, они тоже еe подадут.

    Есть ли новые обстоятельства, способные помочь Павлу? Конечно, такие имеются. Всe будет изложено в жалобе – она будет обоснована по всем фактам. Другое дело – примет ли суд еe во внимание. Этот вопрос остаeтся открытым.

    Рассчитываю, что следствие завершится в этом месяце. Не вижу оснований затягивать его дальше, остались лишь технические мероприятия. При этом маловероятно, что суд состоится до нового года. Сторонам надо будет ознакомиться, а прокурору решить вопрос об основании направления дела в суд. Могут и отдать обратно следствию – для устранения нарушений.

    Где Павел встретит 2019 год? Всe зависит от даты рассмотрения нашей жалобы, рассчитываем, что еe рассмотрят до праздника и примут бескомпромиссное решение, позволив Павлу находиться на новый год с семьeй», – сказал Бушманов.

    В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении пребывания футболистов в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2018 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 10 декабря 2018, 20:28

      А не пора ли СК заняться этими адвокатишками.Что-то уж больно рьяно взялись за защиту горе-футболистов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 декабря 2018, 19:34

      Вот так, почитаешь заявления адвоката и складывается впечатление, что Пашка-то семьянин. Злые дядки обидели "морального ориентира" общества, а он же только о семье-то и думал. Конечно отпустить из СИЗО, пусть порадует жену с детишками!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1896

      multiscan 10 декабря 2018, 18:38

      И семью хотят в СИЗО упечь? За что? За плохое воспитание собственных детей и мужей у нас, вроде, пока не сажают.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1896

      multiscan > Sergey Z 11 декабря 2018, 12:46

      Я абсолютно понял то, что написали вы - защитничек этого подонка Мамаева. Мои же слова - простая ирония!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1896

      multiscan > Sergey Z 11 декабря 2018, 19:30

      А семья - это не родители и жена с детьми? Читайте заголовок!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      balam 10 декабря 2018, 18:38

      адвокат с распродажи как будто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 декабря 2018, 18:25

      С семьей ? Это с кем , с Кокориным ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 > XaXatyn 10 декабря 2018, 18:40

      Ахах. Ну тогда отметит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8203

      nik55 10 декабря 2018, 18:19

      это с какого перепуга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 декабря 2018, 17:36

      и тропинка ,и лесок..
      в поле каждый колосок...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 10 декабря 2018, 17:35

      Разрешат послезавтра с Краснодаром сыграть против Севильи. Ха-ха-ха...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      ruded 10 декабря 2018, 17:34

      Мамаю нужно менять адвоката - тот постоянно какие-то заявления делает, но походу, просто бабло стрижет..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > ruded 10 декабря 2018, 18:11

      Скоро мы увидим , что у Мамаева будет 3-4 адвоката, стали стричь его однозначно, а любой человек в такой ситуации верит на слово всем кто предложит выход из ситуации, Мамаеву надо понять , что судьба их уже решена на верху, думаю-условно, показательная порка на всю страну состоялась, нет смысла тратить деньги на пильщиков-адвокатов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 10 декабря 2018, 17:13

      дадут увольнительную на Новый год

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 