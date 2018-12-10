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    • «Ливерпуль» может купить Торгана Азара. Его отступные – 29 миллионов

    «Ливерпуль» может купить Торгана Азара. Его отступные – 29 миллионов

    «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара, сообщает Liga Financial.

    В контракте бельгийца прописана сумма отступных в размере 29 миллионов евро. Соглашение 25-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитано до июня 2020 года.

    В текущем сезоне Азар провел за менхенгладбахцев 16 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 11 голов и семь результативных передач.

    Источник: Liga Financial

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    10.12.2018 14:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 10 декабря 2018, 17:25

      Встреча Азаров на поле-"Вася! Родной братик! -Узнаешь брата Колю?



      – Узнаю! – Узнаю брата Колю!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 10 декабря 2018, 17:14

      Интересно было бы посмотреть на него в Ливерпуле

      1
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 10 декабря 2018, 16:24

      И пойдет брат на брата в решающем матче второго круга 13 апреля.

      0
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      Рейтинг: +14

      Schahr78 10 декабря 2018, 14:49

      Брат Эдена?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      snob > Schahr78 10 декабря 2018, 15:16

      да

      0
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