«Ливерпуль» может купить Торгана Азара. Его отступные – 29 миллионов

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара, сообщает Liga Financial.

В контракте бельгийца прописана сумма отступных в размере 29 миллионов евро. Соглашение 25-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитано до июня 2020 года.

В текущем сезоне Азар провел за менхенгладбахцев 16 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 11 голов и семь результативных передач.