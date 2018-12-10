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    • Голунов: «Даже охранники в спецприемнике говорили, что Глушакову не место в «Спартаке»

    Голунов: «Даже охранники в спецприемнике говорили, что Глушакову не место в «Спартаке»

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, как провел 10 суток в КПЗ, которые он получил за попытку ударить капитана московской команды Дениса Глушакова во время матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).

    Голунов, кроме ареста, был лишен возможности посещать футбольные матчи в течение пяти лет.

    – Были ли среди соседей болельщики «Спартака»?

    – Я и еще два человека болеют за «Спартак». И также с нами был один фанат «Локомотива».

    – Сколько всего человек было в камере?

    – В первый день семь человек, на второй – пять, а на третий осталось трое. И только потом к нам добавили двух человек.

    – Учитывая, что Глушакову, мягко говоря, не хорошо относятся и спартаковцы, и железнодорожники – нелюбовь к полузащитнику стала объединяющим фактором с соседями?

    – Можно и так сказать (смеется).

    – То есть чувствовали респект?

    – Конечно. Но еще больше удивили охранники спецприемника – они поддержали меня. Это правда! Они с горящими глазами говорили, что Глушакову не место в «Спартаке». Один из дежурных, когда пересчитывал нас, подошел ко мне и назвал меня молодцом. Красавец (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2018 13:57
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 декабря 2018, 23:00

      Очень похоже на правду.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 декабря 2018, 20:19

      Молодец !!!!!!! это он тебе намекнул что 5 лет не видать тебе футбола как собственных ушей красавец ты бородатый наш

      1
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    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 10 декабря 2018, 19:12

      почему люди спорят, отстаивая свою точку зрения, почему им так важно убедить других думать так, а не иначе? Ведь сказанное слово всегда направленно на материальное воплощение, иначе не имело бы смысла его говорить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 17:44

      Все цирики болеют за "Спартак" и персонально за хулигана Голунова.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > Агасфер 11 декабря 2018, 16:29

      Извини брат не туда нажал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 10 декабря 2018, 16:44

      даже охранники...норм опустил мужиков.Эта "выскочка" щас еще и денег поднимет.благодаря Бомбардиру и Кафелю которые пиарят эту идиотскую выходку .Я бы ему пожизненно дал бан на стадио ,чтобы другим не повадно было!

      7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 декабря 2018, 16:09

      Глушакову только в Спартаке и место )

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 декабря 2018, 15:59

      Я против выбеганий.Это однозначно.
      Но в данной ситуации Глушаков итак опустил свой имидж ниже плинтуса.Даже Алланазаров, измайловская шестёрка, уже признал, что инсайд по телефонным переговорам дениса, правда.
      Тогда что этот горе-футболист, отмечающийся голом раз в год, вообще делает в нашей команде ? Вот теперь стоило бы выяснить кто вместе с ним участвовал в слитии тренера , а главное чьи команды этот трамбон выполнял.Ни за что не поверю, что данную операцию он мог провернуть в одиночку.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 10 декабря 2018, 17:12

      Кастрюльку на голову одень,если бы были доказательства что Глушков сливал команду,с ним бы без проблем разорвали бы контракт,да ещё и неустойку бы влупипли.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 10 декабря 2018, 17:54

      Слушай аудио запись с разговорами.Все заинтересованные лица уже признались, что это правда.А вот с контрактом это не ко мне, а к Измайлову.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 10 декабря 2018, 18:06

      Тебе точно нужно кастрюльку одеть,это подсудное дело,если бы были реальные доказательства.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 10 декабря 2018, 19:09

      Ты главное забыл.Желание.
      А его как не было так и нет, даже когда фигуранты кроме главного сознались в содеянном.
      Ты ж фанат Измайлова ? Вот у него и поинтерессуйся, почему подсудного дела нет.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 10 декабря 2018, 19:20

      Кастрюльку сними с головы,я даже не знаю кто такой Измайлов.Не знаю кто там сознался и в чём.Знаю только ,что Каррера попытался стрелки за неудачи перевести на Глушкова,а лошары ничего не понимающие в футболе повелись на эту туфту.

      -1
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      vka1970 > александр п 10 декабря 2018, 20:08

      С тобой всё ясно.Не знаешь не фактажа, ни действий, но осуждать готов.Не читал, не в курсе, но как всегда против.Молодец.Наверно при Сталине людей к стенке ставил ? Продолжай в том же духе.Авось в этот раз тебя также не тронут.

      4
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      александр п > vka1970 11 декабря 2018, 08:03

      Осуждаете вы лошары,поведшиеся на разводку.Все кто сам играл и тренировал ,в один голос говорят,что не мог один игрок ,слить тренера,тем более переведённый в запас.50 лет болею,никогда не слышал о таком.Как раз при Сталине людей и расстреливали по лживым доносам.

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      vka1970 > александр п 11 декабря 2018, 09:50

      Тебе дурню уже сто раз говорили, что он совсем не один, но слушать это не твоё.Уйди с поля моего зрения.Надоел.

      0
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      александр п > vka1970 11 декабря 2018, 11:07

      Так там целый заговор? И всё это со слов бабы ,наставившей рога своему мужу?

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      vka1970 > александр п 11 декабря 2018, 11:08

      Тебе лечиться пора.
      Хотя может уже и поздно.
      Пнх.

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      александр п > vka1970 11 декабря 2018, 11:14

      А тебе в самый раз,пока не поздно.Через пол-года,год узнаем кто из нас был прав.А пока не затягивай.

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      vka1970 > александр п 11 декабря 2018, 11:21

      Тебя на куй посылать, одно удовольствие.
      Ты там крепко сидишь.))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 11 декабря 2018, 11:25

      Ругаешься значит не прав,лошара.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 11 декабря 2018, 15:59

      Это про Сатурна, но ты к сожалению даже на Варфоломея не тянешь.

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      александр п > vka1970 11 декабря 2018, 16:20

      Ты хотел сказать Юпитера?Лечись.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 11 декабря 2018, 17:57

      Да. Юпитера.
      Но это роли не играет.
      Ты как был дебилом, так им и остался.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 11 декабря 2018, 22:51

      Не обижайся .но поверь ты конченый .удак.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 11 декабря 2018, 23:01


      Недоумок, тебя уже всерьёз никто не воспринимает.Тебе идиоту уже и факты сливали и аудио и приводили доводы людей которые в команде живут, но ты же непробиваем.
      Не зря поговорка существует:чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.Ты верно служивый бывший.Из этих, "здраствуй дерево".Хотя по уму, бывших не бывает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 11 декабря 2018, 23:09

      Не поверил,а зря.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 11 декабря 2018, 23:15

      Рад за тебя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 10 декабря 2018, 15:31

      А почему не закрыли на 4 месяца,не подключили 18 следователей? Этот случай однозначно хулиганство.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 10 декабря 2018, 15:53

      Кастрюльку с головы сними.

      7
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      Рейтинг: +54

      fil 517 10 декабря 2018, 15:02

      в подобных случаях мой сын говорит: "Два дебила это сила! Три дебила это мощь!"
      Первый дебил выбежал на поле, второй (журналист) - взял у него интервью. А в интервью первый рассказал о существовании третьего. Им оказался охранник спецпрёмника.
      Победа, пацаны, полный комплект из трёх дебилов собран! Бинго!!!

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 декабря 2018, 14:54

      Ждем Голунова в шоу у Малахова. Вот она слава. Журналисты совсем охренели брать интервью у дебилов.

      13
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