Голунов: «Даже охранники в спецприемнике говорили, что Глушакову не место в «Спартаке»

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, как провел 10 суток в КПЗ, которые он получил за попытку ударить капитана московской команды Дениса Глушакова во время матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).

Голунов, кроме ареста, был лишен возможности посещать футбольные матчи в течение пяти лет.

– Были ли среди соседей болельщики «Спартака»?

– Я и еще два человека болеют за «Спартак». И также с нами был один фанат «Локомотива».

– Сколько всего человек было в камере?

– В первый день семь человек, на второй – пять, а на третий осталось трое. И только потом к нам добавили двух человек.

– Учитывая, что Глушакову, мягко говоря, не хорошо относятся и спартаковцы, и железнодорожники – нелюбовь к полузащитнику стала объединяющим фактором с соседями?

– Можно и так сказать (смеется).

– То есть чувствовали респект?

– Конечно. Но еще больше удивили охранники спецприемника – они поддержали меня. Это правда! Они с горящими глазами говорили, что Глушакову не место в «Спартаке». Один из дежурных, когда пересчитывал нас, подошел ко мне и назвал меня молодцом. Красавец (смеется).