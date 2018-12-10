Гилерме: «Многие иностранцы стесняются говорить по-русски. Это неправильно. Я не стесняюсь»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал об изучении русского языка.

32-летний вратарь выступает в России с 2007 года. В ноябре 2015 года бразилец получил паспорт гражданина РФ.

– Не обижает мнение некоторых футбольных специалистов, что в сборной России сейчас очень много натурализованных футболистов?

– Нет. Знаю, что в России сильно развито чувство патриотизма – уважаю это. Но, на мой взгляд, нужно смотреть и на другие примеры. Во многих ведущих сборных сейчас выступают натурализованные игроки, и это считается нормой. Думаю, что россиянам не нужно волноваться по этому поводу.

– В отличие от большинства ваших соотечественников, которые играют в России, вы не боитесь говорить по-русски...

– Просто я не стесняюсь. Если ты хочешь хорошо говорить на иностранном языке, надо его постоянно практиковать и ни в коем случае нельзя этого бояться. Когда я приехал в Россию, мне было очень сложно, потому что встретился с совершенно другим языком. Но я всегда старался спрашивать у ребят, как правильно говорить, как называются разные предметы. Мне всегда помогают. Насколько я вижу, многие иностранцы, особенно бразильцы, стесняются говорить и ошибаться. Это неправильно.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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