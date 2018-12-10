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    • Гилерме: «Многие иностранцы стесняются говорить по-русски. Это неправильно. Я не стесняюсь»

    Гилерме: «Многие иностранцы стесняются говорить по-русски. Это неправильно. Я не стесняюсь»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал об изучении русского языка.

    32-летний вратарь выступает в России с 2007 года. В ноябре 2015 года бразилец получил паспорт гражданина РФ.

    – Не обижает мнение некоторых футбольных специалистов, что в сборной России сейчас очень много натурализованных футболистов?

    – Нет. Знаю, что в России сильно развито чувство патриотизма – уважаю это. Но, на мой взгляд, нужно смотреть и на другие примеры. Во многих ведущих сборных сейчас выступают натурализованные игроки, и это считается нормой. Думаю, что россиянам не нужно волноваться по этому поводу.

    – В отличие от большинства ваших соотечественников, которые играют в России, вы не боитесь говорить по-русски...

    – Просто я не стесняюсь. Если ты хочешь хорошо говорить на иностранном языке, надо его постоянно практиковать и ни в коем случае нельзя этого бояться. Когда я приехал в Россию, мне было очень сложно, потому что встретился с совершенно другим языком. Но я всегда старался спрашивать у ребят, как правильно говорить, как называются разные предметы. Мне всегда помогают. Насколько я вижу, многие иностранцы, особенно бразильцы, стесняются говорить и ошибаться. Это неправильно.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Известия»

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    10.12.2018 11:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 10 декабря 2018, 14:51

      Молодец. отлично говорит по русски!

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 декабря 2018, 14:11

      А деньги получать не стесняются?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 10 декабря 2018, 12:51

      Для бразильца, отлично говорит по русски, молодец!

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 декабря 2018, 12:18

      Гиля..
      Светлое пятно,на фоне чёрных фонарей..

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 декабря 2018, 11:25

      Гилерме, Эдер, Фернандеш...Кажется, из латиносов только Фарфан там не говорит на русском.

      1
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