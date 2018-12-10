Жена Мамаева: «Павел – мой муж, он мне всегда нужен. Вместе мы поднимемся с нуля»  

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева поблагодарила всех за поддержку футболиста. Девушка заявила, что не бросит мужа в любой ситуации.

Ранее Алана Мамаева обвинила супруга в измене.

«Спасибо всем за поддержку. Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился», – написала Мамаева в инстаграме.

Одна из подписчиц в комментариях просила Мамаеву: «Алана, а тебе нужен будет Паша небогатый, со средним заработком по России? Ведь так, возможно, и случится». «Он – мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», – ответила ей девушка.

В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были помещены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. 5 декабря арест футболистов продлили до 8 февраля. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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