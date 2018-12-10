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    • Жена Мамаева: «Павел – мой муж, он мне всегда нужен. Вместе мы поднимемся с нуля»  

    Жена Мамаева: «Павел – мой муж, он мне всегда нужен. Вместе мы поднимемся с нуля»  

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева поблагодарила всех за поддержку футболиста. Девушка заявила, что не бросит мужа в любой ситуации.

    Ранее Алана Мамаева обвинила супруга в измене.

    «Спасибо всем за поддержку. Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился», – написала Мамаева в инстаграме.

    Одна из подписчиц в комментариях просила Мамаеву: «Алана, а тебе нужен будет Паша небогатый, со средним заработком по России? Ведь так, возможно, и случится». «Он – мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», – ответила ей девушка.

    В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были помещены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. 5 декабря арест футболистов продлили до 8 февраля. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    10.12.2018 08:39
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 10 декабря 2018, 17:15

      С тобой он точно не поднимется, а опустится еще ниже - на самое дно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 10 декабря 2018, 14:28

      ''''I''''I''''I''''I''''ВИДНО ДЕНЕГ УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ, ЭТОЙ АЛАНЕ''''I''''I''''I''''I''''КРИЧАЛА РАЗВОД''''I''''I''''I''''I''''

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 10 декабря 2018, 13:13

      перепады настроения у Аланы в зависимости от погоды, видимо: вчера убить готова была Пашку, сегодня - "подниматься с нуля" готова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      kara-mba 10 декабря 2018, 12:37

      Свежо предание, но верится с трудом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 10 декабря 2018, 11:43

      А не перешла ли она на тяжелые наркотики?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 10 декабря 2018, 11:26

      Не зря поговорка-муж и жена-одна Сатана!
      И в радости и в горе!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 10:12

      Свистать всех баб Мамая наверх! Алана снова в деле...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 10 декабря 2018, 10:04

      " Обнулила" мамая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 09:56

      А вы обнулитесь для начала по деньгам, по мозгам это видно уже давно сделали...

      5
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      ...
      Рейтинг: +6170

      Viper for CSKA > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 12:49

      Обнуление предусматривает, что мозги в них когда-то были. Но в их случае серое вещество в голове и не ночевало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 10 декабря 2018, 09:27

      Надоела эта курица уже

      1
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