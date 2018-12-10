Степашин: «Говорил отчиму Кокорина: «С деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька»

Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Степашин высказал свою точку зрения по поводу ареста бывшего нападающего команды Александра Кокорина, выступающего ныне за «Зенит».

В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. 5 декабря арест футболистов продлили до 8 февраля. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

– Может, главная ошибка Кокорина в том, что он ушел из «Динамо»? Там бы ему не дали так хулиганить.

– Абсолютно. Кокорин был у меня в Счетной палате. Вместе с отчимом. Я тогда отчиму прямо в глаза сказал: с деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька. А что касается ухода из «Динамо», смешно сейчас говорить, было бы или не было бы... но с футболистами надо везде работать. И то, что у «Зенита» очень легко получается – купить, перекупить – это тоже пример. С другой стороны, ты взрослый человек.

Знаете, не как министр, юрист, а как болельщик, человек и мужчина скажу. Если бы была просто драка, мужик на мужика, напихали друг другу даже стулом по голове, но в драке один на один, то проехало бы. Но я же видел всю эту запись. Когда этого водителя как волка гнали! Били по лицу. Вот это не пропустить.

Мне отец рассказывал в детстве… Как они дрались в Собинке одни на других – до первой крови. А если упал, то не бить. Все. Ты не мужик. Ребята из «Зенита», мужиков воспитывайте. У нас ни одного ленинградца в «Зените» не играет.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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