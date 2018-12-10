Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Степашин: «Говорил отчиму Кокорина: «С деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька»

    Степашин: «Говорил отчиму Кокорина: «С деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька»

    Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Степашин высказал свою точку зрения по поводу ареста бывшего нападающего команды Александра Кокорина, выступающего ныне за «Зенит».

    В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. 5 декабря арест футболистов продлили до 8 февраля. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    – Может, главная ошибка Кокорина в том, что он ушел из «Динамо»? Там бы ему не дали так хулиганить.

    – Абсолютно. Кокорин был у меня в Счетной палате. Вместе с отчимом. Я тогда отчиму прямо в глаза сказал: с деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька. А что касается ухода из «Динамо», смешно сейчас говорить, было бы или не было бы... но с футболистами надо везде работать. И то, что у «Зенита» очень легко получается – купить, перекупить – это тоже пример. С другой стороны, ты взрослый человек.

    Знаете, не как министр, юрист, а как болельщик, человек и мужчина скажу. Если бы была просто драка, мужик на мужика, напихали друг другу даже стулом по голове, но в драке один на один, то проехало бы. Но я же видел всю эту запись. Когда этого водителя как волка гнали! Били по лицу. Вот это не пропустить.

    Мне отец рассказывал в детстве… Как они дрались в Собинке одни на других – до первой крови. А если упал, то не бить. Все. Ты не мужик. Ребята из «Зенита», мужиков воспитывайте. У нас ни одного ленинградца в «Зените» не играет.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2018 08:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 10 декабря 2018, 11:37

      там отчим сам охерел от халявного бабла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 10 декабря 2018, 10:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фууууу , прямо баба Клава у подъезда: " А я говорила...."

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 10 декабря 2018, 09:58

      Что он у тебя делал то в палате, да еще счетной? А может ты неаккуратно развратил паренька?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Бабушка Зильзиля 10 декабря 2018, 10:00

      Большие деньги в "Динамо" он и отгрёб.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 09:51

      В семье у Кокориных мама рулит, а не отец. Им в детстве не читали " Что такое хорошо, а что такое плохо" В.В. Маяковского.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 декабря 2018, 09:25

      Да какие они мужики, так и остались подростками в период полового созревания, на этом развитие закончилось...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 10 декабря 2018, 08:51

      А с чем можно поспорить, все как есть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 