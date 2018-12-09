Давид Луис : «Критика «Челси»? Побеждаешь – хорошо, проигрываешь – ваша вина, особенно защиты и вратарей»

Защитник «Челси» Давид Луис после матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) высказался о критике в адрес лондонского клуба.

«Я знаю, каково играть за большой клуб. В больших клубах все так: если побеждаешь – все хорошо, если проигрываешь – это ваша вина, особенно защитников и вратарей. Нападающие никогда не проигрывают матчи. Нужно быть честным и сказать это.

Мы должны правильно принимать это, с умом. Это была хорошая игра против превосходной команды», – сказал Луис.

«Челси» с 34 очкам занимает четвертую строчку в турнирной таблице.