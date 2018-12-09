Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Давид Луис : «Критика «Челси»? Побеждаешь – хорошо, проигрываешь – ваша вина, особенно защиты и вратарей»

    Давид Луис : «Критика «Челси»? Побеждаешь – хорошо, проигрываешь – ваша вина, особенно защиты и вратарей»

    Защитник «Челси» Давид Луис после матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) высказался о критике в адрес лондонского клуба.

    «Я знаю, каково играть за большой клуб. В больших клубах все так: если побеждаешь – все хорошо, если проигрываешь – это ваша вина, особенно защитников и вратарей. Нападающие никогда не проигрывают матчи. Нужно быть честным и сказать это.

    Мы должны правильно принимать это, с умом. Это была хорошая игра против превосходной команды», – сказал Луис.

    «Челси» с 34 очкам занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2018 20:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 декабря 2018, 20:24

      В маленьких командах точно так же,виновата оборона во главе с вратарем

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 