Давид Луис : «Критика «Челси»? Побеждаешь – хорошо, проигрываешь – ваша вина, особенно защиты и вратарей»

В маленьких командах точно так же,виновата оборона во главе с вратарем
Защитник «Челси» Давид Луис после матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) высказался о критике в адрес лондонского клуба.
«Я знаю, каково играть за большой клуб. В больших клубах все так: если побеждаешь – все хорошо, если проигрываешь – это ваша вина, особенно защитников и вратарей. Нападающие никогда не проигрывают матчи. Нужно быть честным и сказать это.
Мы должны правильно принимать это, с умом. Это была хорошая игра против превосходной команды», – сказал Луис.
«Челси» с 34 очкам занимает четвертую строчку в турнирной таблице.