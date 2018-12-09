Отец Мамаева: «Мой сын все осознал в первый же день»

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о состоянии сына в СИЗО. Игрок арестован до 8 февраля.

Футболисту предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«В первом же письме он написал: «Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы я сюда не попал». Это ответ на все.

Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. И он осознал в первый же день.

Он мой сын, и я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все.

Мне было по-человечески стыдно в тот момент из-за того, что происходило. Это вопиющий случай. Не было такого никогда с нашими, будем так говорить, футболистами», – сказал Мамаев-старший в программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

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