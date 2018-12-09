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    Отец Мамаева: «Мой сын все осознал в первый же день»

    Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о состоянии сына в СИЗО. Игрок арестован до 8 февраля.

    Футболисту предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «В первом же письме он написал: «Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы я сюда не попал». Это ответ на все.

    Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. И он осознал в первый же день.

    Он мой сын, и я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все.

    Мне было по-человечески стыдно в тот момент из-за того, что происходило. Это вопиющий случай. Не было такого никогда с нашими, будем так говорить, футболистами», – сказал Мамаев-старший в программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Источник: Sports.ru

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    09.12.2018 13:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5873

      maygli 10 декабря 2018, 00:17

      С другой стороны - чего с судом тянут? Ну чего их мариновать ещё?
      Всё ясно, как белый лист. Дали бы давно условку лет пять и штраф с компенсацией, чтоб мало не показалось и пусть дальше соображают играть или по барам прошвырнуться, чтоб нарваться на залёт с реальным сроком.
      Думаю, что этого урока им действительно с лихвой и врядли бы мы о них что-то слышали, кроме как на футбольном поле.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 10 декабря 2018, 00:10

      Да до этой драки сколько всего писали о его поведении!?
      Сколько уже в прессе было звоночков и всё мало?!?
      Молись, что ещё повезло и он никого не убил в тот день.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 9 декабря 2018, 19:49

      Что, матерки кончились, теперь на жалость давим?
      Твой сын совершил преступление. Тысячи таких же преступлений совершают другие люди. Но их не знают миллионы, они не выходят на поле представлять нашу страну. Это и есть ответственность: забыть, что ты просто человек, понять, что ты пример.
      Вот какой пример своему сыну дал твой сын? Что можно набухаться и ввязаться в драку? А когда его сын за драку попадет в полицию - что твой сын будет говорить? Что каждый имеет право на ошибку и не сажать же теперь?
      Пусть получит законный приговор и его исполнит. Условка, домашний арест, общественные работы и крупный штраф, да даже реальный срок - но законный. Вот тогда будем про осознание говорить. А пока всё крутится вокруг возможности соскочить. Под шумок про разговоры о тысячах таких же драк, и что всё осознал, и что всё понял. Нужен урок, сигнал всем.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 декабря 2018, 17:42

      А я вот помню первые интервью отца Мамаева...ох, сколько ж там было мата.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 декабря 2018, 17:07

      какие родители такие и дети так что гордись сколько влезет

      4
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 9 декабря 2018, 15:45

      Чтобы не осозновать,надо не тварить такие дилишки!!!Теперь сидит и думает!!!!прежде чем делать что-то надо думать,семь раз отмерь-один раз отрежь!в его таком поведении так же виноваты и родители!!!!Он не бог, он обычный футболист российского говнофутбола, говоря русским языком - днище!

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 декабря 2018, 15:16

      А если бы всех мажоров прокатить через решетку? А то люди для них быдло.

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 9 декабря 2018, 15:03

      Если первый день осознал, второй день скажут не помню вчера что осознал, вчера был пьян

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 декабря 2018, 14:43

      сын-то осознал, а другие кто также себя ведёт не осознали, и вот несколько месяцев в сизо для двоих помогут сделать эту страну лучше и возможно другие мажоры перестанут настолько смело себя вести против обычных людей

      хотя конечно не уверен что до всех дойдёт

      3
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Masteralex 9 декабря 2018, 21:44

      Последние слова верны на 100%. И даже водить их на экскурсию в камеру их не сделает трезвыми на ум,думать они не умеют.

      2
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      Рейтинг: +146

      Chicha 9 декабря 2018, 14:21

      В первый день он ещё не протрезвел.

      4
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