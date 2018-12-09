Отец Мамаева: «Мой сын все осознал в первый же день»

С другой стороны - чего с судом тянут? Ну чего их мариновать ещё?
Всё ясно, как белый лист. Дали бы давно условку лет пять и штраф с компенсацией, чтоб мало не показалось и пусть дальше соображают играть или по барам прошвырнуться, чтоб нарваться на залёт с реальным сроком.
Думаю, что этого урока им действительно с лихвой и врядли бы мы о них что-то слышали, кроме как на футбольном поле.
Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о состоянии сына в СИЗО. Игрок арестован до 8 февраля.
Футболисту предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».
«В первом же письме он написал: «Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы я сюда не попал». Это ответ на все.
Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. И он осознал в первый же день.
Он мой сын, и я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все.
Мне было по-человечески стыдно в тот момент из-за того, что происходило. Это вопиющий случай. Не было такого никогда с нашими, будем так говорить, футболистами», – сказал Мамаев-старший в программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
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