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    • «Он снял ее в борделе, это ходячая грязь». Жена Мамаева рассказала о любовнице футболиста

    «Он снял ее в борделе, это ходячая грязь». Жена Мамаева рассказала о любовнице футболиста

    Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о любовнице спортсмена. Сам игрок отбывает арест в СИЗО.

    «Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он еe любит.

    Мне очень тяжело переживать это, как жене, тем более после того, что было на свидании, после тех слов, которые я потом переварила и осознала. Я была готова простить, начать всe заново. Думала, что человек изменится и всe осознает. Но когда поняла, что он еe любит, и его фраза — «И тебя тоже люблю»… Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мною?

    Я до сих пор надеюсь сохранить семью, но мне очень это больно. Больно слышать, что есть женщина, которую он ещe любит. Но я не могу заставить его кого-то разлюбить, это невозможно. И это не просто какая-то женщина-соперница, это человек, который работает в борделе», – сказала женщина в эфире телеканала НТВ.

    Мамаев пробудет за решеткой как минимум до февраля.

    Источник: Телеканал НТВ

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    09.12.2018 10:15
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 декабря 2018, 17:47

      С проституткой ему проще будет...она хоть знает,что такое зарабатывать, да и каждую свою мысль не постит в инстаграм.

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 декабря 2018, 17:25

      Очень глупа эта тётя) Похоже ей только деньги нужны если такие формулировки выдаёт, что борется за человека который выбирает между ней и проституткой)

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 9 декабря 2018, 15:27

      Муж в СИЗО, а о чём говорит супруга Мамаева?! Похоже у неё "не все дома"!В даннный момент нормальные люди думают совершенно о других вещах, а не вытаскивают на общее обозрение "грязное бельё" Показала свое истиное лицо всей России!

      4
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      Рейтинг: +966

      Харченко 9 декабря 2018, 14:36

      А тебя где он снял, в наркопритоне?

      3
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 9 декабря 2018, 14:12

      Анала не красиво поступает вынося всё это на обсуждение общественности !!!

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская > _Marqella_ 9 декабря 2018, 16:51

      Пропиариться решила, пока муж за решеткой, ну откуда-мы бы ещё узнали, что есть такая Алана Мамаева

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 9 декабря 2018, 13:50

      Простенькая такая заметочка, но очень московская.

      0
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      Рейтинг: +3141

      m40 9 декабря 2018, 13:44

      Неплохо то так бомбардир подкинул говна на вентилятор

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 9 декабря 2018, 13:13

      Любовь зла

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 декабря 2018, 13:12

      Таких б..., как жена Мамая, надо сразу ставить к стенке.

      2
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      Рейтинг: +31

      ЭкспертФутбола 9 декабря 2018, 13:00

      алана ты такая же шала** как и та про которую говоришь..
      если бы ты хотела ты бы подала на развод.
      но нет ты не уйдешь от него сама приСОСАЛАСЬ к его деньгам и наверно не только к ним

      7
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