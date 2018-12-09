«Он снял ее в борделе, это ходячая грязь». Жена Мамаева рассказала о любовнице футболиста

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о любовнице спортсмена. Сам игрок отбывает арест в СИЗО.

«Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он еe любит.

Мне очень тяжело переживать это, как жене, тем более после того, что было на свидании, после тех слов, которые я потом переварила и осознала. Я была готова простить, начать всe заново. Думала, что человек изменится и всe осознает. Но когда поняла, что он еe любит, и его фраза — «И тебя тоже люблю»… Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мною?

Я до сих пор надеюсь сохранить семью, но мне очень это больно. Больно слышать, что есть женщина, которую он ещe любит. Но я не могу заставить его кого-то разлюбить, это невозможно. И это не просто какая-то женщина-соперница, это человек, который работает в борделе», – сказала женщина в эфире телеканала НТВ.

Мамаев пробудет за решеткой как минимум до февраля.