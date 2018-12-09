Сарри – после победы над «Манчестер Сити»: «Догнать их в этом сезоне нереально. Это лучшая команда Европы»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 16 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) выразил мнение, что догнать действующих чемпионов в таблице не получится. Отставание между командами составляет семь очков.

– Сможете догнать «Ман Сити»?

– Думаю, устранить это отставание за сезон нереально. Мы можем сыграть сильнее в отдельно взятом матче, но на дистанции в десять месяцев это очень сложно. Думаю, на данный момент они сильнейшая команда Европы. Сегодня нам в определенной степени повезло, поскольку в первые 25 минут соперник вполне мог забить.

Знаю, что они на шаг опережают нас, поэтому нам нужно работать и стремиться сократить отставание. Мы сделаем все для этого.