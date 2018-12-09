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    Адриано: «Спартак» будет бороться за победу в сезоне РПЛ»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано после матча 17 тура РПЛ против «Анжи» (3:0) выразил мнение, что его команда не утратила шансов на чемпионский титул. Москвичи идут в таблице четвертыми.

    «В последних матчах мы прогрессируем. Рад, что получается забивать. Впредь будем бороться за титул, идти шаг за шагом. Победа в Дагестане очень важна», – полагает бразилец, чьи слова приводит Globo Esporte.

    Отставание от лидера РПЛ составляет для «Спартака» шесть очков.

    Источник: Globo Esporte

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    09.12.2018 06:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 9 декабря 2018, 08:50

      Надежда будет когда будем играть сильнейшим составом - с Зобниным, Фернандо, Жиго, Игнатовым и возможно Еременко. А пока стоит надеяться на то что в межсезонье Кононов сумеет таки наладить нормальное взаимодействие на поле и особенно в защите, где сейчас жуткий проходной двор.

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      Рейтинг: +3611

      Axe111 9 декабря 2018, 08:15

      Сам понял что пукнул?????

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