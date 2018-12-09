Адриано: «Спартак» будет бороться за победу в сезоне РПЛ»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано после матча 17 тура РПЛ против «Анжи» (3:0) выразил мнение, что его команда не утратила шансов на чемпионский титул. Москвичи идут в таблице четвертыми.

«В последних матчах мы прогрессируем. Рад, что получается забивать. Впредь будем бороться за титул, идти шаг за шагом. Победа в Дагестане очень важна», – полагает бразилец, чьи слова приводит Globo Esporte.

Отставание от лидера РПЛ составляет для «Спартака» шесть очков.